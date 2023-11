Conheça quais serão as 7 profissões que vão bombar e garantir salários de R$ 51 mil

Quer ganhar acima de R$ 50 mil? Veja a lista de profissões que serão destaque nos próximos anos

Ganhar um bom salário é sonho de praticamente todo o mundo. Porém, você conhece quais serão as profissões do futuro? Para isso, veja o texto a seguir e não perca os detalhes que podem te fazer muda de área profissional. Os cargos poderão garantir remunerações de até R$ 51 mil. Veja a seguir os requisitos e o que fazer para conquistar a carreira dos sonhos.

Confira as profissões que estarão em alta, assim como a lista com as áreas de atuação. Vale destacar que os esclarecimentos são desta terça-feira, 07 de novembro. Ficou animado? Não deixe de ver a seguir todas as informações.

Lista de profissões

O Guia Salarial da Rober Half, divulgado recentemente, traz informações valiosas sobre as tendências de mercado em várias áreas profissionais, como Engenharia, Finanças e Contabilidade, Jurídico, Mercado Financeiro, Recursos Humanos, Seguros, Tecnologia, Vendas e Marketing.

Vamos dar uma olhada nas principais conclusões em cada área:

Tecnologia: Profissionais da área de tecnologia, como Engenheiros de Dados, Analistas de Segurança da Informação e Gerentes de TI, estão em alta demanda. Os salários para essas funções variam entre R$ 14 mil e cerca de R$ 34,2 mil.

Finanças e Contabilidade: O destaque vai para o cargo de “Controller”, que é responsável por estratégias financeiras e econômicas nas empresas. Os salários variam dependendo do tamanho da empresa, com médias de R$ 17,5 mil a R$ 41 mil.

Engenharia: Profissionais de Supply Chain, Gerentes de Produção, Gerentes de Projetos e Especialistas em ESG (Ambiental, Social e Governança) são os mais procurados em setores como agronegócio, varejo, farmacêutico, mineração e energia. Os salários variam de R$ 24 mil a R$ 42 mil.



Vendas e Marketing: Gerentes Comerciais, Analistas de Marketing e Especialistas em Vendas Técnicas estão em alta. As médias salariais variam de R$ 12,9 mil a impressionantes R$ 78 mil no próximo ano.

Seguros: A demanda está concentrada em profissionais como Analistas e Gerentes de Finanças, Analistas e Gerentes de Seguros e Analistas e Gerentes de Subscrição. Os salários podem variar consideravelmente, indo de R$ 12 mil a impressionantes R$ 47 mil. Isso demonstra a valorização dessas funções no mercado e oferece oportunidades atrativas para aqueles que desejam atuar nessa área.

Mais profissões com excelentes salários

Jurídica: A demanda está concentrada em profissionais de áreas como Tributário, Advogado Generalista Corporativo, Contratos em Geral e Empresarial/M&A. Os salários oscilam entre R$ 15 mil e R$ 28 mil.

Recursos Humanos: Profissionais como Generalistas, Business Partners, Administradores de Pessoal e Recrutadores são os mais procurados. Os salários variam de R$ 25 mil a R$ 31 mil, dependendo do tamanho da empresa.

Essas informações oferecem uma visão clara das perspectivas salariais e da demanda por profissionais em diferentes setores, ajudando tanto candidatos quanto empregadores a entender as tendências do mercado de trabalho nos próximos anos.

O que mais atrai os recrutadores nos processos seletivos?

Chamar atenção do recrutador pode não ser uma tarefa fácil, ainda mais, no que se refere à estas profissões dos sonhos. Diante disso, atitude descuidada durante entrevistas online podem ter um impacto negativo nas chances de ser selecionado.

Independentemente da área de atuação, é crucial que os candidatos possuam as habilidades técnicas necessárias para desempenhar suas funções. Contudo, é importante ressaltar que as competências socioemocionais desempenham um papel igualmente significativo no processo de seleção. Essas competências são divididas em duas categorias: hard skills e soft skills.

As hard skills são habilidades técnicas que podem ser claramente observadas e medidas, como conhecimento em programação, proficiência em idiomas ou experiência em áreas específicas, como contabilidade.

Por outro lado, as soft skills se referem a habilidades comportamentais, como a capacidade de se comunicar eficazmente, demonstrar empatia, colaborar em equipe e resolver conflitos. Para muitos recrutadores, as soft skills têm um peso especial, pois as hard skills podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, enquanto a falta de soft skills pode afetar profundamente o ambiente de trabalho e a harmonia da equipe.

Assim, ao buscar oportunidades profissionais, os candidatos devem não apenas se concentrar em aprimorar suas habilidades técnicas, mas também investir no desenvolvimento das suas competências socioemocionais, pois isso pode fazer toda a diferença em sua trajetória para o sucesso no competitivo mercado de trabalho.