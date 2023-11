Conheça Tommy DeVito, o quarterback dos Giants que ainda mora com os pais

Gigantes de Nova York correndo de volta Saquon Barkley ficou surpreso quando soube que seu quarterback titular, Tommy De Vito, estava morando em casa. Quando informado pela ESPN sobre a situação de vida de DeVito, Barkley perguntou surpreso: “Sério?” Acontece que DeVito, natural de Nova Jersey, joga pelos Giants enquanto morava na casa de sua infância em Cedar Grove, a apenas 15 quilômetros de distância do campo de treino e do estádio do time.

DeVito, um novato e agente livre não draftado, fará sua primeira carreira como titular neste domingo contra o Dallas Cowboys. Apesar da oportunidade inesperada, DeVito abraçou a situação e agradece o apoio da família.

“Foi um acéfalo para mim” DeVito explicou. “Tudo que eu preciso está lá em casa. A decisão foi tomada porque esse nível de futebol é estressante para um novato, principalmente na posição de zagueiro. administrado pela minha família.”

Morar em casa tem suas vantagens para DeVito. Ele não precisa se preocupar com tarefas diárias como lavar roupa ou cozinhar, pois seus pais cuidam de tudo. Até a cama dele é feita pela mãe. A comodidade de morar próximo às instalações da equipe também é um diferencial, pois leva apenas 12 minutos para se deslocar.

DeVito evita distrações enquanto mora na casa dos pais

Embora possa ser incomum para um jogador morar em casa durante a temporada, o atacante veterano Justin Pugh vê os benefícios do acordo de DeVito. Pugh elogiou DeVito por economizar dinheiro e eliminar distrações, permitindo-lhe focar em seu desenvolvimento como jogador.

“Isso é o máximo. Quer saber, inteligente!” Pugh exclamou. “Economizando seu dinheiro. Gênio! Essa é a única coisa que eu diria do ponto de vista financeiro. Sua mãe ajudando com sua lavagem, garantindo que você chegue na hora certa, sem distrações, inacreditável.”

Os companheiros de DeVito também aceitaram sua situação de vida e até visitaram sua casa. Amplos receptores Jalin Hyatt, Wan’Dale Robinson e Bryce Ford-Wheaton todos passaram um tempo na casa de DeVito. Hyatt elogiou DeVito por apresentá-lo aos melhores restaurantes e locais da região depois de se mudar para Nova Jersey.

“Já estive lá. Adoro ir à casa dele”, disse Hyatt. “Ele tem uma pequena banheira de hidromassagem nos fundos. O mais louco disso é que ele mora, talvez, a 15 minutos de distância. Então ele está perto.”

A personalidade e a confiança de DeVito o tornaram querido por seus companheiros de equipe e treinadores. O atacante Ben Bredeson descreveu DeVito como alguém com uma personalidade barulhenta, mas divertida, acrescentando que ele é autoconfiante de uma forma positiva.