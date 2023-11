Conor McGregor comenta sobre UFC 300, atraso na data de retorno, rivalidade ‘inacabada’ contra Dustin Poirier

Conor McGregor ainda espera causar impacto em 2024.

A data de retorno do ex-campeão das duas divisões permanece incerta, com o técnico de McGregor, John Kavanagh, dizendo no A hora do MMA que é duvidoso que McGregor volte à ação antes do verão. Houve muita especulação de que, com McGregor retomando recentemente os testes antidoping, ele poderia voltar a tempo para o UFC 300, que deve acontecer em abril.

McGregor não luta desde que quebrou a perna na derrota para o rival Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021, e com base na data de seu primeiro teste desde que retornou ao pool da USADA, ele deve estar elegível para competir até 8 de abril.

Na quarta-feira, McGregor sugeriu uma possível data para sua próxima luta enquanto respondia a perguntas no Twitter.

Questionado se está dentro ou fora do UFC 300, McGregor respondeu enfaticamente: “Entra!” Ele também comentou sobre sua inatividade, lembrando que está “confiante” que uma reserva de luta será marcada em algum momento.

Estou confiante de que chegaremos à data definida. Não há ninguém que retenha ninguém. Muita coisa acontece nos bastidores, mas todos os envolvidos estão trabalhando duro para que isso aconteça https://t.co/TC9SOrVI1I -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 15 de novembro de 2023

O principal candidato para a luta de retorno de McGregor é um rival de longa data e O Lutador Final 31 técnico adversário, Michael Chandler. Chandler ficou de fora durante todo o ano de 2023 esperando por McGregor, uma estrela que garantiu grandes pagamentos para seus oponentes no passado.

McGregor não sabe dizer com certeza se ainda planeja lutar contra Chandler, mas mencionou que o considera “um cara legal”.

Sim, acho que ele é um cara legal. Embora eu não vá me conectar demais com esse passado. Sem emoção. Um homem trabalhador com um emprego pela frente. Um trabalho útil hahaha https://t.co/rynmvGl0KE -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 15 de novembro de 2023

McGregor foi muito mais enfático quando questionado sobre a possibilidade de enfrentar novamente Poirier. Os dois se enfrentaram pela primeira vez como pesos penas no UFC 178, onde McGregor derrotou Poirier por nocaute técnico no primeiro round, mas Poirier desde então venceu as duas revanches no peso meio-médio, incluindo a fatídica luta da trilogia que terminou com McGregor quebrando a perna.

“The Notorious” considera a rivalidade “inacabada”.

Veja mais comentários de McGregor abaixo, incluindo uma chance contra Khabib Nurmagomedov, se ele espera que Dillon Danis chegue ao UFC e muito mais.

Claro que sim! Treino meus filhos em Artes Marciais todos os dias! Eu me diverti muito no @UltimateFighter também. Coaching significa mais envolvimento e mais imersão no desporto, o que para mim é a melhor coisa de sempre! https://t.co/E20nDqViam -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 15 de novembro de 2023

Eu estava pegando fogo naquela noite, com certeza! Cowboy é e sempre foi um sólido lutador de múltiplos recordes do UFC. Foi frente a frente em toda a distância com o atual campeão mundial do UFC 170. Eu tomo nota. Gosto de qualquer pessoa na lista no meu dia. Qualquer um deles. Todo peso. https://t.co/QO4IezlsDp -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 15 de novembro de 2023