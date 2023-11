Conor McGregor convoca a Irlanda para a guerra horas antes de esfaqueamento em massa em Dublin, tumultos eclodem

Tele grande cidade de Dublin, Irlanda está atualmente envolvido em caos e tumultos poucas horas depois de reunir o tweet de Conor McGregor. Cinco pessoas, incluindo três crianças, foram esfaqueadas em frente a uma escola na tarde de quinta-feira. Presumivelmente um argelino imigrante que foi neutralizado após a onda de assassinatos. Como resultado do horror que isto gerou no povo irlandês, Dublin os moradores locais decidiram se revoltar e impossibilitar o trânsito de partes da cidade. Conor McGregor O chamado à guerra é um dos muitos irlandeses que não concordam com a indulgência do governo com a imigração em massa do país. Conor escreveu uma série de tweets sobre o assunto e reclamou do atual governo.

Motins e confrontos com a polícia em Dublin após esfaqueamento em massaRoberto Ortega

Conor McGregor reclama do voto de imigrantes na Irlanda

Aquilo de que Conor McGregor se queixa está realmente a acontecer, ele disse que os não residentes podem votar durante um processo eleitoral na Irlanda. Um tweet dirigido a todos os imigrantes que atualmente atravessam as fronteiras irlandesas. Ele perguntou: “Os EUA permitem que não residentes votem? Os visitantes podem votar? Posso voar agora e registrar um voto nas eleições dos Estados Unidos? Certamente não. No entanto, o atual governo da Irlanda está propondo isso. Uma vergonha! Uma vergonha! Pendure seus cabeças de vergonha! O trabalhador é o verdadeiro herói! Irlanda, estamos em guerra. Não deixe nenhuma propriedade irlandesa ser tomada sem aviso prévio. Evapore essa propriedade. É uma guerra. ”

O que Conor McGregor escreveu há menos de 24 horas ganha mais relevância depois da tragédia ocorrida na cidade de Dublin. Embora uma parte da população não concorde com o seu ponto de vista, estes tumultos provam que o povo irlandês não está satisfeito com a actual situação de imigração no país. Mas, novidade, este é um fenómeno que está a acontecer em toda a Europa devido às duas guerras que acontecem na Palestina e na Ucrânia. Nas suas tentativas de ajudar os imigrantes deslocados, eles também estão a virar o seu próprio povo contra os seus governos. Muitos já estão pedindo que McGregor concorra a um cargo público em seu país. Os acontecimentos desta noite poderiam convencê-lo a se tornar um político? Fique ligado para mais informações sobre isso.

A reação de Conor McGregor ao esfaqueamento em Dublin

À medida que os motins ganhavam mais importância nas redes sociais, McGregor escreveu o seguinte tweet: “Crianças inocentes esfaqueadas implacavelmente por um estrangeiro mentalmente perturbado em Dublin, Irlanda, hoje. Nosso chefe de polícia tinha isto a dizer sobre os motins que se seguiram. Drew , não é bom o suficiente. Existe um grave perigo entre nós, na Irlanda, que nunca deveria estar aqui, em primeiro lugar, e não houve nenhuma ação feita para apoiar o público de qualquer forma ou forma com este fato assustador. Faça a mudança ou abra caminho. Irlanda pela vitória. Deus abençoe os atacados hoje, oramos.”