Conor McGregor está oficialmente sob investigação do governo irlandês por causa de tweets de “guerra”

vocêA super estrela do FC, Conor McGregor, está fortemente envolvida em conversas políticas sobre o governo irlandês há meses. Dada a recente imigração em massa para o país, McGregor escolheu ser a voz que fala pelos seus compatriotas e usou a sua plataforma para falar a verdade ao poder. No entanto, as suas ações tomaram um rumo drástico na semana passada, quando cinco pessoas foram esfaqueadas à porta de uma escola em Dublin. Poucas horas antes do ataque, Conor McGregor queixou-se de que os estrangeiros podiam votar no processo eleitoral na Irlanda sem terem nacionalidade. Dois de seus tweets incitaram o povo da Irlanda a ir à guerra. Após os esfaqueamentos em massa, McGregor dirigiu-se diretamente ao chefe da polícia irlandesa, Harris, para que ele soubesse publicamente como ele está fazendo seu trabalho de maneira terrível.

De acordo com uma reportagem do Irish Mirror, o governo abriu três investigações depois daquele dia. Um que envolve o esfaqueamento, um que envolve os motins que ocorreram em Dublin naquela noite, e outro em relação às mensagens nas redes sociais que podem ou não ter incitado os motins. A partir de um único tweet que dizia: “Irlanda, estamos em guerra.”, McGregor obteve um total de 107 mil curtidas e nenhum de seus porta-vozes abordou publicamente esta investigação aberta. No entanto, Conor disse que não tolera os tumultos de forma alguma e que isso deveria ser mais do que suficiente para que os investigadores não o acusassem de quaisquer crimes de incitação à violência.

Mas em termos do trabalho do governo, McGregor decidiu não recuar e continuar os seus ataques contra os que estão no poder. Ele tinha algo a dizer sobre cada funcionário do governo que veio falar sobre os tumultos e contra os jornalistas que difamaram as pessoas que se opunham às actuais políticas do governo. A propósito, os dois tweets em que ele diz que a Irlanda está em guerra ainda estão lá e não parece que ele planeje removê-los. McGregor sempre defende o que diz e continuará a fazê-lo.