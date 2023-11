Conor McGregor pede “tortura e morte” para suspeito de esfaqueamento de criança em Dublin

TTrês crianças e dois adultos ficaram feridos – dois deles gravemente – durante um ataque com faca em uma escola de Dublin na Parnell Square na quinta-feira.

O suposto agressor foi detido por várias pessoas no local e mantido sob custódia até a chegada da polícia. As autoridades prenderam o suspeito, um homem de 50 anos, cuja motivação específica para os ataques ainda não é compreendida. A este respeito, a polícia mantém abertas todas as linhas de investigação.

Rapidamente se espalharam rumores nas redes sociais de que ele era estrangeiro, o que ainda não foi confirmado. Isso, segundo a polícia, incentivou grupos radicais da extrema direita da política britânica e irlandesa, sair às ruas para protestar contra o afluxo de imigrantes para a Irlanda.

O que Conor McGregor disse sobre o incidente da Parnell Square?

Conor McGregor foi uma dessas vozes de destaque que foi acusada de atiçar as chamas da raiva e do conflito.

“Estamos em guerra”, foi uma das muitas mensagens postadas por McGregor.

O Notorious tem estado muito ativo nas redes sociais na última semana, emitindo tais slogans desde a condenação no Caso de assassinato de Ashling Murphye que chocou todo o país.

O esfaqueamento na escola atraiu um grupo de manifestantes anti-imigrantes ao local em Parnell Square e à medida que a tarde avançava para a noite os protestos explodiram em violência, especialmente na O’Connell Street.

O resultado dos tumultos foram saqueadas 13 lojas, um eléctrico e dois autocarros queimados, 11 viaturas policiais danificadas, vários agentes feridos – um deles gravemente – e 34 pessoas detidas.

Comissário da Polícia Irlandesa Drew Harris disse que essas ações foram realizadas por radicais de extrema direita.

“O que vimos ontem à noite foi um extraordinário surto de violência. Estas são cenas que não víamos há décadas”, disse ele numa conferência de imprensa.

“Vimos um elemento de radicalização que é prejudicial à nossa sociedade.”

“Temos que assumir que veremos mais desses protestos”.

Os motins foram condenados por quase todos os partidos políticos, incluindo os principais partidos da oposição Festa do Sinn Féin.

Conor McGregor, por sua vez, parecia interessado em colocar lenha na fogueira, oferecendo sua opinião sobre qual punição deveria ser aplicada ao suposto agressor.

“Tortura e morte” para o detido, exigiu o combatente no Twitter.

“Crianças inocentes foram impiedosamente esfaqueadas por um estrangeiro com problemas mentais hoje em Dublin… Há um grave perigo entre nós, na Irlanda, que nunca deveria estar aqui, em primeiro lugar, e nenhuma ação foi tomada para apoiar os cidadãos de qualquer forma com este evento terrível.

“Irlanda pela vitória. Deus abençoe os atacados hoje, oramos.”