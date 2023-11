Conselho de Odontologia abre inscrições de concurso público para médio, técnico e superior

As oportunidades do concurso público são por meio de vagas imediatas e formação de cadastro reserva

As chances estão sendo ofertadas pelo Conselho de Odontologia de Rondônia ( CRO- RO). Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial.

Vale lembrar que as chances são para médio, técnico e superior. Confira como se inscrever neste concurso público e veja os cargos ofertados.

Sobre as vagas do concurso público

Confira a tabela a seguir e veja os cargos de acordo com o nível de escolaridade:

CARGOS VAGAS SALÁRIO REQUISITOS Auxiliar Administrativo 03 + CR R$ 1.980,00 Possuir certificado de conclusão de ensino médio Técnico em Tecnologia da Informação 01 + CR R$ 2.100,00 Nível médio técnico ou superior em T.I. Assistente Administrativo 01 + CR R$ 2.682,00 Possuir certificado de conclusão de ensino superior em administração ou gestão púbica Assistente Administrativo na Área de Comunicação ou Marketing 01 + CR R$ 2.682,00 Ensino Superior completo Marketing ou Jornalismo por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Agente Fiscal 01 + CR R$ 3.636,00 Possuir certificado de conclusão de curso em Ensino Superior em Odontologia devidamente reconhecido pelo MEC; – Inscrição junto ao CRO/RO e regularidade fiscal; possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH com categoria AB ou B Contador 01 + CR R$ 3.200,00 Possuir certificado de conclusão de curso em Ensino Superior em Ciências Contábeis devidamente reconhecido pelo MEC, com inscrição ativa a adimplente junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia. Possuir Conhecimentos das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.

Etapas de Avaliação Detalhadas para Diversos Níveis de Cargo

O tão aguardado concurso público do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CRO RO) delineou as etapas pelas quais os candidatos serão submetidos. As avaliações contemplarão diversas disciplinas, proporcionando um processo de seleção abrangente.

Cargos de Nível Superior e Médio (Exceto Técnico em Tecnologia da Informação):



Você também pode gostar:

Primeira Etapa:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha (40 Questões): Caráter eliminatório e classificatório.



Segunda Etapa:

Prova de Redação: Caráter eliminatório e classificatório.



Cargo de Nível Médio Técnico – Técnico em Tecnologia da Informação:

1. Etapa Única do concurso público:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha: Caráter eliminatório e classificatório.



Detalhamento das Disciplinas por Cargo:

Cargo de Técnico em Tecnologia da Informação:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa – 10 questões; Direito Administrativo – 05 questões; Raciocínio Lógico e Matemático – 05 questões; Conhecimentos Específicos – 20 questões.



Cargos de Assistente Administrativo, Auxiliar Administrativo e Contador:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa – 10 questões; Noções de Informática – 05 questões; Direito Administrativo – 05 questões; Raciocínio Lógico e Matemático – 05 questões; Conhecimentos Específicos – 20 questões.



Data Prevista para as Provas do concurso público

As provas objetivas e de redação deste concurso público estão programadas para ocorrerem na data provável de 17 de dezembro de 2023. Na prova objetiva, cada questão apresentará 4 alternativas, sendo que o candidato deverá escolher a resposta correta.

Para ser considerado habilitado na Prova Objetiva, é necessário obter no mínimo 50% do total de pontos, sem zerar em nenhuma das disciplinas específicas para cada cargo. As disciplinas incluem Língua Portuguesa, Noções de Informática, Direito Administrativo, Raciocínio Lógico e Matemático, e Conhecimentos Específicos.

Esteja preparado para esse desafio e boa sorte na sua jornada para integrar o Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.

Prova de Redação no Concurso CRO RO

A etapa da Prova de Redação no Concurso do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia (CRO RO) é uma parte crucial para avaliar as habilidades de comunicação escrita dos candidatos. As diretrizes estabelecem critérios específicos para essa fase crucial do processo seletivo.

Pontuação e Extensão:

Valor Máximo: 100 Pontos: Os candidatos podem alcançar um total de 100 pontos na Prova de Redação.

Extensão Adequada: A resposta deve ser redigida em um espaço que varia entre 20 (mínimo) e 30 (máximo) linhas.



Tema da Prova de Redação do concurso público:

Relevância ao Cargo: O tema abordará assuntos relacionados à especialidade do cargo em questão.

Atualidades: Alternativamente, o tema pode explorar questões de atualidades, mantendo-se relevante para o contexto do cargo.



Preparação Sugerida:

Para se destacar nessa etapa, os candidatos devem focar não apenas na clareza e coesão da redação, mas também na demonstração de conhecimento técnico. A capacidade de articular ideias de forma concisa e persuasiva é fundamental.

Dicas para um Desempenho Notável:

Conhecimento Prévio: Esteja familiarizado com temas pertinentes à área específica do cargo.

Atualidades: Mantenha-se informado sobre acontecimentos atuais relevantes.

Organização Estrutural: Estruture a redação com introdução, desenvolvimento e conclusão claros.

Vocabulário Técnico: Utilize um vocabulário técnico apropriado à área do cargo.

Coerência e Coesão: Garanta que as ideias se conectem de maneira lógica e coesa.



A Prova de Redação é uma oportunidade para os candidatos destacarem não apenas suas habilidades de escrita, mas também sua compreensão aprofundada dos temas relevantes

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 28 de outubro e 20 de novembro de 2023 através do site do Instituto Selecon, banca do certame.

Veja a seguir o valor da taxa de participação varia conforme o grau do cargo pretendido, sendo:

Nível médio/ técnico: R$ 58,00

Nível superior: R$ 68,00