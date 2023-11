Conselho Regional de Química anuncia último dia de inscrição para concurso público

As vagas do concurso público são para médio, técnico e superior

Os interessados nos cargos do concurso público do CRQ- Conselho Regional de Química- precisam se atentar aos cargos a seguir.

As vagas são para IV região- estado de São Paulo. Ficou interessado? Veja aqui.

Concurso CRQ SP: Último Dia para Inscrições com 520 Vagas em São Paulo

Hoje, 14 de novembro, marca o encerramento das inscrições para o concurso do CRQ SP (Conselho Regional de Química IV Região), que abrange todo o estado de São Paulo. Este certame oferece um total de 520 vagas para cadastro reserva (CR) em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Oportunidades em Diversas Cidades Paulistas

As oportunidades contemplam a cidade de São Paulo e outros 11 municípios do estado, como Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Variedade de Cargos do concurso público

Candidatos com ensino médio completo podem se candidatar no concurso CRQ para a função de PSA – Profissional de Serviços Técnico-Administrativos, com oportunidades nas áreas administrativa, manutenção civil, manutenção elétrica e teleatendimento. Os salários iniciais variam de R$ 3.325,09 a R$ 4.063,98.



Você também pode gostar:

Para quem concluiu curso técnico, as vagas são para os cargos de PST – Profissional de Suporte Técnico/Técnico Administrativo, PST – Profissional de Suporte Técnico/Técnico Contábil e PST – Profissional de Suporte Técnico/Técnico de Informática, com vencimento de R$ 5.057,95.

Já para aqueles com formação superior, as carreiras disponíveis são diversas, incluindo Advogado, Analista de Sistemas (Programação e Rede), Bibliotecário, Contabilista, Licitação, Comunicação Social/Jornalismo, entre outras. As remunerações variam de R$ 7.749,44 a R$ 11.873,13.

Benefícios Atrativos para os Servidores do concurso público

Além dos salários competitivos, os servidores do CRQ SP recebem benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, plano de cargos e salários e vale-transporte.

Processo Seletivo Abrangente

O processo seletivo do CRQ SP incluirá prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e experiência profissional, além de prova prática para alguns cargos. A prova objetiva terá 120 itens, e a data prevista para aplicação é 17 de dezembro de 2023.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever através do site do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br), banca organizadora.

Inscrição Concluída: Próximos Passos para Garantir sua Participação!

Agora que você concluiu o cadastro para o concurso do CRQ SP, é hora de seguir alguns passos importantes para garantir sua participação no processo seletivo. Aqui está o que você precisa fazer:

Imprima o Boleto Bancário:

Após o cadastro, imprima o boleto bancário disponível no sistema. Certifique-se de que todas as informações estão corretas.

Valores das Taxas de Participação:

As taxas de participação variam de acordo com o nível de escolaridade: Níveis Médio e Técnico: R$ 73,00 Nível Superior: R$ 83,00



Efetue o Pagamento:

Dirija-se a uma agência bancária ou utilize os meios eletrônicos disponíveis para efetuar o pagamento do boleto bancário. Lembre-se de realizar o pagamento até a data limite do prazo, considerando o horário de funcionamento do banco.

Observações Importantes:

Certifique-se de que o boleto está devidamente pago dentro do prazo estipulado.

Guarde o comprovante de pagamento, pois ele será necessário em etapas futuras do processo.

Sobre o CRQ

O CRQ SP promove ativamente condutas corretas e responsáveis entre os profissionais, construindo uma comunidade que valoriza não apenas a ciência, mas também a integridade.

Se você busca inovação, o CRQ SP é o lugar certo. Incentivando a capacitação contínua, este conselho impulsiona o desenvolvimento técnico e científico, garantindo que os profissionais estejam sempre na vanguarda das últimas descobertas.

Este não é apenas um órgão regulador; é um defensor incansável dos profissionais da química. Representando seus interesses perante órgãos públicos, o CRQ SP contribui para a valorização e reconhecimento dessa profissão vital.