Consórcio de SAÚDE tem mais de 100 vagas abertas e salários até R$ 10 mil

146 vagas estão abertas em um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas na área da saúde.

Os candidatos devem comprovar nível fundamental, médio/técnico e superior para concorrer a uma das vagas oferecidas.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é o Instituto Consulpam.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o Consórcio de Saúde de Baturité, no estado do Ceará. Ao todo, são oferecidas 146 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Assistente Social – 1 vaga;

Assistente Administrativo – 2 vagas;

Auxiliar Administrativo – 3 vagas;

Auxiliar de Prótese Dentária – 3 vagas;

Auxiliar em Saúde Bucal – 11 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – 11 vagas;

Auxiliar de Escritório – 19 vagas;

Auxiliar de Manutenção – 1 vaga;

Cirurgião Dentista Endodontista – 4 vagas;

Cirurgião Dentista Ortodontista – 6 vagas;

Cirurgião Dentista PNE – 2 vagas;

Cirurgião Dentista Periodontista – 2 vagas;

Cirurgião Dentista Protetista – 4 vagas;

Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial – 2 vagas;

Cirurgião Dentista Responsável Técnico – 1 vaga;

Eletricista/Bombeiro – 1 vaga;

Enfermeiro – 3 vagas;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 3 vagas;

Fisioterapeuta – Núcleo de estimulação Precoce – 1 vaga;

Fonoaudiólogo Terapias – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – Núcleo de Estimulação Precoce – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – Testes Auditivos – 1 vaga;

Médico Especialista em Cardiologia Ambulatório – 1 vaga;

Médico Especialista em Cardiologia Ecocardiograma – 1 vaga;

Médico Especialista em Cardiologia – Teste Ergométrico – 1 vaga;

Médico Especialista em Cirurgia Geral – 1 vaga;

Médico Especialista em Clínica Médica – 1 vaga;

Médico Especialista em Dermatologia – 1 vaga;

Médico Especialista em Gastroenterologista e Geral e Endoscopia Digestiva – 2 vagas;

Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia – 3 vagas;

Médico Especialista em Mastologia – 1 vaga;

Médico Especialista em neurologia Ambulatorial – 1 vaga;

Médico Especialista em Neurologia – Eletroencefalograma – 1 vaga;

Médico Especialista em Oftalmologia – 1 vaga;

Médico Especialista em Otorrinolaringologista – 1 vaga;

Médico Especialista em Radiologia/ Diagnóstica por Imagem – 3 vagas;

Médico Especialista Traumato-Ortopedia – 1 vaga;

Médico Especialista em Urologia Ambulatório – 1 vaga;

Médico Especialista e, Urologia Procedimento – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Ouvidor – 2 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Porteiro Diurno – 2 vagas;

Técnico de Prótese Dental – 2 vagas;

Técnico em Saúde Bucal – 5 vagas;

Técnico em Enfermagem – 9 vagas;

Técnico Suporte TI – 1 vaga;

Técnico em Informática – 2 vagas;

Técnico em Radiologia – 4 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 2 vagas;

Vigia – 10 vagas;

Controlador Interno – 1 vaga;

Diretor Geral – 2 vagas.



Você também pode gostar:

Os salários oferecidos pelo Consórcio de Saúde de Baturité – CE variam entre R$ 1.320,00 a R$ 10.189,60 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do Consórcio de Saúde de Baturité – CE têm até o dia 21 de novembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Consulpam.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 140,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para o Consórcio de Saúde de Baturité – CE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 3 de dezembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.

https://www.youtube.com/watch?v=SkAYwHIBoVk