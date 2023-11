CONSULTA do Bolsa Família de novembro JÁ ESTÁ liberada por ESTE método

Com a chegada de um novo mês, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) encarregado da administração do inovador Bolsa Família, também está prestes a iniciar os procedimentos para a próxima fase de desembolsos. Os pagamentos de novembro do programa social estão previstos oficialmente para a segunda metade do mês.

No total, mais de 21 milhões de famílias brasileiras que atualmente enfrentam situações de carência social serão atendidas e se inscreveram no CadÚnico para receber os recursos. Contudo, para se preparar financeiramente para este recém-chegado mês, essas famílias já estão em busca de informações sobre os montantes a serem recebidos pelo Bolsa Família.

Verificação online dos valores do Bolsa Família em novembro

A Caixa Econômica, o banco encarregado dos pagamentos do Bolsa Família, juntamente com o Ministério de Desenvolvimento Social, disponibiliza diversas opções de verificação dos valores do mês de forma inteiramente online. Assim, é possível utilizar somente um smartphone ou um computador. Além dos montantes, é possível verificar as datas de pagamento e se houve bloqueios.

A primeira dessas alternativas são os aplicativos do programa. Existe o aplicativo Bolsa Família (Android e iOS), que corresponde ao aplicativo oficial do novo programa de assistência financeira e, por conseguinte, ostenta o mesmo nome. Além disso, há o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS), amplamente utilizado pelos beneficiários para receber os pagamentos mensais. Também está disponível o aplicativo CadÚnico (Android e iOS), que apresenta informações do registro para consulta.

Todos esses aplicativos podem ser obtidos gratuitamente nas lojas de aplicativos para dispositivos com sistemas Android e IOS, e o uso é igualmente gratuito. No entanto, é importante ressaltar que, para acessar os dados, é necessário fornecer o CPF e a senha do Caixa Tem ou do GOV.br. Caso o usuário não disponha de nenhuma dessas senhas, é possível criar uma nova no momento.

Outras alternativas para verificar os montantes do Bolsa Família em novembro são os seguintes recursos online:

Portal do Cidadão, mantido pela Caixa;

Site CadÚnico, que corresponde a uma versão para computador do aplicativo com o mesmo nome;

Web chat disponível no site do Ministério de Desenvolvimento Social, que opera no formato de uma conversa online, similar ao WhatsApp.

Os dois primeiros sites requerem as mesmas senhas dos aplicativos, enquanto o web chat solicita a inserção de alguns dados. Outra opção para conferir os valores referentes a novembro do Bolsa Família é utilizar os números de telefone 121 e 111. Eles prestam atendimento de segunda a sexta-feira, geralmente no horário comercial.



Você também pode gostar:

Entretanto, é crucial ressaltar que as informações desta rodada, como os montantes, ainda não foram definidas. Então, por esse motivo, só estarão disponíveis para consulta a partir do próximo dia 10 deste mês.

Pagamentos confirmados para o mês de novembro

No entanto, os beneficiários já podem verificar as datas em que receberão os pagamentos do novo Bolsa Família em novembro, pois o calendário oficial de repasses já foi divulgado para consulta. Abaixo, estão as datas correspondentes aos NIS (Números de Identificação Social) finais:

Em se tratando do NIS de final 1 – depósito na conta em 17 de novembro;

Em se tratando do NIS de final 2 – depósito na conta em 20 de novembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 18/11);

Mas, se for o NIS de final 3 – depósito na conta em 21 de novembro;

Mas, se for o NIS de final 4 – depósito na conta em 22 de novembro;

Em se tratando do NIS de final 5 – depósito na conta em 23 de novembro;

Em se tratando do NIS de final 6 – depósito na conta em 24 de novembro;

Mas, se for o NIS de final 7 – depósito na conta em 27 de novembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 25/11);

Mas, se for o NIS de final 8 – depósito na conta em 28 de novembro;

em 28 de novembro; Em se tratando do NIS de final 9 – depósito na conta em 29 de novembro;

Em se tratando do NIS de final 0 – depósito na conta em 30 de novembro.