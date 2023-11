Consulta do Bolsa Família pelo PORTAL CIDADÃO é feita DESTA FORMA

A Caixa Econômica deu início ao pagamento do benefício destinado às famílias do Bolsa Família em novembro, alcançando um total de 21,18 milhões de lares. Em meio às recentes alterações no programa, os beneficiários estão atentos aos meios de verificação para determinar se houve bloqueio de pagamento, redução do valor ou corte pela metade devido à Regra de Proteção.

Recentemente, a Caixa optou por centralizar as informações relacionadas aos programas sociais em um único local: o Portal do Cidadão. Abaixo, explicaremos como acessar o site e quais benefícios podem ser consultados por meio do portal da Caixa.

Serviços encontrados no Portal do Cidadão

O acesso ao Portal Cidadão da Caixa está disponível para todos que possuem um login em algum serviço do banco, seja no:

App do Caixa Tem;

Caixa Trabalhador;

Ou Bolsa Família.

Dentro do portal, os usuários podem utilizar os seguintes serviços:

Seguro-Desemprego: verificar as parcelas do seguro-desemprego vinculadas ao CPF e número do NIS do trabalhador;

Abono Salarial: checar as parcelas vinculadas ao CPF, a situação do abono salarial e o calendário de pagamento;

Bolsa Família: conferir a situação do benefício, o valor a ser recebido em cada benefício, verificar se o pagamento já foi liberado e descobrir o número do NIS;

Auxílio Gás: o Portal Cidadão também fornece informações sobre parcelas do Vale Gás nacional a serem recebidas de acordo com o NIS do beneficiário;

INSS: os segurados do INSS podem verificar o pagamento de aposentadorias e benefícios vinculados ao CPF;

Consulta ao NIS: ao clicar em “MEU NIS”, o cidadão pode conferir o número de inscrição social utilizado nos pagamentos do FGTS, seguro-desemprego, abono salarial e aposentadoria;

Outros programas: o portal ainda reúne informações sobre programas de transferência de renda regionais, nos níveis estadual, municipal e do Distrito Federal.

Como realizar as consultas no Portal da Caixa?



Para realizar a consulta no Portal Cidadão da Caixa, basta acessar o endereço eletrônico oficial e fazer login com CPF e senha. A senha utilizada é a mesma do app Caixa Trabalhador e do app do Bolsa Família. Caso ainda não tenha uma senha, é possível fazer o cadastro clicando no botão correspondente.

Através do Portal Cidadão, é possível também verificar se o desbloqueio do Bolsa Família ocorreu após a atualização cadastral. Durante a primeira semana de outubro, vários inscritos receberam a boa notícia de que o pagamento estava disponível ao realizar a consulta pelo portal.

Após efetuar o login no Portal Cidadão, a plataforma oferece a possibilidade de consultar diversos benefícios, incluindo abono salarial, seguro-desemprego, Bolsa Família, Vale Gás e outros programas de transferência de renda regionais. A consulta é realizada com base no número do NIS, que também pode ser verificado no próprio portal.

Quanto à consulta do Bolsa Família no Portal Cidadão, o sistema informa se as parcelas do benefício estão liberadas e qual é o valor. A consulta é realizada utilizando o CPF e a senha da Caixa.

Calendário do Bolsa Família

O Governo Federal já divulgou as datas de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família em 2023. Para saber o dia em que o benefício será creditado na conta bancária, a família deve verificar o último dígito do seu NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão. A Caixa realizará os pagamentos sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, sendo um dia para cada NIS correspondente.

1: 17 de novembro;

2: 20 de novembro;

3: 21 de novembro;

4: 22 de novembro;

5: 23 de novembro;

6: 24 de novembro;

7: 27 de novembro;

8: 28 de novembro;

9: 29 de novembro;

0: 30 de novembro.