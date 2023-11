consulte o valor da parcela agora mesmo

O Bolsa Família, o programa de assistência social do Brasil, anunciou o calendário de pagamentos de novembro. Para os beneficiários, a boa notícia é que os valores podem chegar a R$ 1 mil. E, o melhor de tudo, é que você pode conferir o valor da sua parcela sem sequer sair de casa.

Como Consultar o Saldo do Bolsa Família

Existem várias maneiras de consultar o saldo do Bolsa Família, seja através do aplicativo do programa, dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF) ou pelo WhatsApp da Caixa. Veja abaixo o passo a passo para cada canal.

Aplicativo Bolsa Família

O aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iPhone (iOS), oferece uma maneira fácil e rápida de consultar o saldo do benefício. Além disso, ele também fornece informações sobre o calendário de pagamentos, o valor depositado e um extrato detalhado.

Baixe o aplicativo Bolsa Família em seu smartphone. Acesse o aplicativo e procure a opção “Consultar Benefício”. Digite o número do NIS e a senha cadastrada. Clique em “Consultar”. O saldo e as informações do benefício serão exibidas na tela.

Central de Atendimento da Caixa

Se você tiver problemas para baixar ou acessar o aplicativo do Bolsa Família, é possível realizar consultas através da Central de Atendimento da Caixa.

Ligue para 111 ou para o Atendimento Caixa ao Cidadão no número 0800 726 02 07. Siga as orientações da gravação para acessar as informações sobre o Bolsa Família.



Você também pode gostar:

WhatsApp da Caixa

A Caixa também disponibiliza o WhatsApp para consultas rápidas e descomplicadas sobre o Bolsa Família.

Adicione o número 0800 104 0104 ao seu WhatsApp. Inicie uma conversa, enviando uma mensagem com a palavra “Bolsa Família”.

Calendário do Bolsa Família de Novembro

Com relação aos repasses do Bolsa Família neste mês de novembro, as datas já foram divulgadas por meio do calendário de pagamentos. Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

Final do NIS Data de Pagamento 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 19 de novembro 4 20 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 26 de novembro 9 27 de novembro 0 30 de novembro

Lembre-se que a data de pagamento pode variar de acordo com o calendário do Bolsa Família. Portanto, sempre verifique o calendário atualizado para evitar surpresas.

Em resumo, o Bolsa Família continua sendo um importante programa social que auxilia milhares de famílias brasileiras. Com as facilidades oferecidas pela Caixa, como a consulta de saldo pelo aplicativo, Central de Atendimento e WhatsApp, fica ainda mais fácil gerenciar os benefícios e planejar o mês. Portanto, não deixe de consultar o saldo do Bolsa Família de Novembro e se programar para o recebimento da parcela.

Bolsa Família cancelado

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) anunciou que em novembro o benefício do Bolsa Família seria cancelado para três grupos específicos. Os detalhes foram liberados por meio da Ouvidoria (Disque social 121).

Famílias unipessoais (Público 4 e 13) que não atualizaram seu cadastro até 13 de outubro; Beneficiários que possuem renda superior ao limite do programa; Beneficiários que não regularizaram seu cadastro até 13 de outubro (unipessoais Público 5 e 15 e revisão cadastral Público 2).

Como saber se meu Bolsa Família foi cancelado?

Os beneficiários que tiveram o benefício cancelado são informados por meio de mensagem no extrato bancário. Também é possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo do Bolsa Família. A última atualização da Instrução Normativa do MDS que regulamenta a Ação de Qualificação do Cadastro Único 2023 foi publicada em setembro.

Por que o Bolsa Família é cancelado?

O cancelamento do Bolsa Família é uma ação tomada quando o governo federal identifica alguma inconsistência no cadastro. Existem três casos em que o Bolsa Família pode ser cancelado:

Averiguação cadastral: Ocorre quando são encontradas inconsistências cadastrais, geralmente em relação à renda informada pelo beneficiário no momento da inscrição no Cadastro Único. Revisão cadastral: Mesmo que a família não tenha passado por nenhuma alteração de endereço, telefone ou composição familiar, é preciso atualizar os dados no CRAS no mínimo a cada dois anos. Fim da Regra de Emancipação do Auxílio Brasil: O antigo programa de transferência de renda mantinha em proteção por 24 meses as famílias que atingiam até duas vezes e meia o valor da linha de pobreza (R$ 210), ou seja, R$ 525.