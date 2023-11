Consumo de energia bate recorde no país; veja DICAS para economizar

Nos últimos dias, o Brasil tem enfrentado uma intensa onda de calor, que não apenas tem impactado as temperaturas, mas também o consumo de energia em todo o país. Com as altas temperaturas, tanto os aparelhos de ar-condicionado quanto os de refrigeração, como geladeiras e freezers, precisam trabalhar mais para manter a mesma eficiência.

Isso resulta em um aumento significativo no consumo de energia elétrica, refletindo diretamente nas contas de luz das famílias brasileiras. Neste artigo, vamos explorar os efeitos da onda de calor no consumo de energia do Brasil, entender como os aparelhos de refrigeração são afetados pelas altas temperaturas e compartilhar dicas importantes para economizar energia durante esse período.

Onda de calor e consumo de energia

Com as temperaturas elevadas, o consumo de energia elétrica no Brasil atingiu um patamar recorde. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou, no dia 13 de dezembro, a demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) atingindo a marca de 100.955 megawatts (MW).

Esse foi o primeiro registro na história do SIN em que a carga superou os 100 mil MW. O recorde anterior era de 97.659 MW, medido em setembro deste ano. O aumento do consumo de energia está diretamente relacionado à necessidade de utilização de equipamentos de refrigeração, como ar-condicionado, geladeiras e freezers, que consomem mais energia para rejeitar o calor do ambiente e manter a temperatura interna programada.

Essa demanda adicional de energia é ainda maior quando os aparelhos são utilizados com mais frequência, como no abre e fecha das portas da geladeira, que intensifica a troca de calor com o ambiente externo.

Impacto na conta de luz

O aumento do consumo de energia elétrica durante a onda de calor reflete diretamente nas contas de luz das famílias brasileiras. Mesmo mantendo os hábitos inalterados, é inevitável haver um aumento no consumo e, consequentemente, na conta de energia.

Em condições de temperatura ambiente mais elevada, o consumo de energia pode ser até 20% maior para cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente padrão para a qual o equipamento de refrigeração foi projetado[^2]. Isso significa que, mesmo utilizando os aparelhos de maneira consciente, o aumento no consumo de energia é praticamente inevitável durante a onda de calor.



Dicas para economizar energia

Apesar do aumento no consumo de energia durante a onda de calor, existem medidas simples que podem ser adotadas para reduzir esse consumo e, consequentemente, diminuir o impacto na conta de luz. Veja algumas dicas importantes:

Opte por ventiladores em vez de ar-condicionado

Os ventiladores de teto são uma opção mais econômica para refrescar os ambientes. Quando utilizados na velocidade média, podem consumir até 11 vezes menos energia do que um ar-condicionado. Além disso, é importante evitar o uso excessivo de aparelhos ligados ao mesmo tempo, pois isso pode elevar consideravelmente o consumo de energia.

Abre e fecha da geladeira

A geladeira é um dos principais consumidores de energia em uma casa, correspondendo, em média, a 30% do consumo total. Para reduzir o consumo, é importante diminuir o tempo em que a porta da geladeira fica aberta. Antes de abrir a geladeira, pense no que você precisa e evite abrir e fechar repetidamente.

Outra dica importante é verificar as vedações de borracha da porta da geladeira. Vazamentos de ar quente podem ocorrer se as vedações estiverem desgastadas, o que aumenta o consumo de energia. Além disso, é recomendado que a geladeira seja instalada afastada da parede, em pelo menos 10 cm, e longe de locais quentes, como áreas que recebem luz solar direta ou próximas ao fogão.

Uso consciente de eletrodomésticos

Na hora de utilizar a máquina de lavar roupas, o ideal é esperar acumular uma quantidade suficiente de peças para utilizar a máquina em sua capacidade máxima. Isso também vale para o ferro de passar roupas, reunindo um volume de peças e passando todas de uma vez. Dessa forma, é possível reduzir o número de ciclos de lavagem e economizar energia.

Além disso, é importante ajustar o chuveiro para a posição “verão” ou, preferencialmente, desligá-lo quando não estiver em uso. O uso de lâmpadas de LED também é altamente recomendado, pois essas lâmpadas consomem significativamente menos energia do que as lâmpadas incandescentes com uma vida útil mais longa.

Ademais, a onda de calor que atingiu o Brasil nos últimos dias teve um impacto significativo no consumo de energia elétrica em todo o país. Com as altas temperaturas, os equipamentos de refrigeração, como ar-condicionado, geladeiras e freezers, precisam trabalhar mais para manter a temperatura interna programada, resultando em um aumento no consumo de energia.

No entanto, é possível adotar medidas para reduzir o consumo de energia durante esse período. Optar por ventiladores em vez de ar-condicionado, utilizar a geladeira de forma consciente, aproveitar ao máximo os ciclos de lavagem da máquina de lavar e utilizar lâmpadas de LED são algumas das ações que podem ser tomadas para economizar energia.

Com essas dicas, além de contribuir para a redução do consumo de energia, você também estará ajudando a preservar o meio ambiente e, consequentemente, a combater o aquecimento global.