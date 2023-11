Conta zerada? Clientes reclamam de sumiço do dinheiro no app do Bradesco

O início desta semana não está sendo fácil para os clientes do banco Bradesco. De acordo com relatos nas redes sociais, milhares de pessoas estão tendo as suas contas zeradas. As reclamações estão ocorrendo desde a noite do último domingo (26), e se estendendo pela manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com informações do site Downdetector, a empresa registrou nada menos do que 100 reclamações nas primeiras horas da manhã de hoje. Em redes sociais como o X, o antigo Twitter, também existem reclamações sobre o sumiço do dinheiro nas contas.

Por volta das 8h, o termo Bradesco estava nos trending topics desta rede social. Este é o sistema que mede os assuntos mais comentados no momento.

Repercussão nas redes sociais

Abaixo, você pode conferir algumas declarações de pessoas que relataram os problemas no aplicativo:

“Galera, quem tem conta no Bradesco dê uma olhada aí. Muita gente reclamando que dinheiro sumiu, conta negativa etc”, postou um usuário.

“E do nada Bradesco sumiu com meu dinheiro”, escreveu outro.

“Ô Bradesco, cadê o dinheirinho que estava na minha poupança e não está mais? É pouco, mas é meu. Quero de volta”, cobrou outro usuário.

“Gente alguém que usa Bradesco também tá com problema na conta?? Meu dinheiro sumiu e ainda me negativaram”, escreveu uma usuária.



“Que absurdo do Bradesco! Minha conta estava zerada ontem e amanheceu ainda zerada! Bradesco, faça algo imediatamente!”, cobrou ele.

“É sério isso Bradesco? Causando em plena segunda-feira. Literalmente, que reine o caos”, escreveu outra.

“Sr. Bradesco eu já não costumo ter dinheiro, quando tenho vocês vão negativar assim na cara dura? Sem débito?”, afirmou uma terceira.

simplesmente eu tinha 0,14 centavos no Bradesco e acordei assim hoje pic.twitter.com/erj1LDv2o2 — 𝕷𝖚𝖆𝖓 (@luraesx) November 27, 2023

Algumas pessoas também revelaram que não estavam conseguindo mais realizar ou receber qualquer tipo de Pix.

O que diz o Bradesco

Diante de toda esta situação, os usuários do banco querem saber o que aconteceu. Contudo, o fato é que ao menos até a publicação deste artigo, o Bradesco não tinha lançado nenhum tipo de explicação sobre o ocorrido. Assim, ainda não é possível explicar o sumiço do dinheiro das contas.

Como se trata de uma situação que está atingindo milhares de pessoas ao mesmo tempo, é possível afirmar que há uma grande chance de se tratar de um erro no sistema do próprio banco. Assim, também é provável que o dinheiro seja devolvido na mesma medida em que o problema no sistema seja solucionado.

Mesmo que uma resposta oficial ainda não tenha sido divulgada, o perfil do banco nas redes sociais disse que os cidadãos podem ficar tranquilos porque a instituição estaria ciente da situação, e já estaria trabalhando para resolver o problema o mais rapidamente possível.

“Olá! Estamos cientes e em breve o ocorrido será solucionado. Por favor, acesse sua conta mais tarde”, escreveu.

Mudança no Bradesco

O problema no app do Bradesco acontece dias depois de o banco anunciar a indicação de Marcelo de Araújo Noronha para o posto de presidente do banco. Como estamos falando do segundo maior banco privado do país, a informação acabou causando frisson dentro do mercado financeiro.

Marcelo substituiu Octavio de Lazari Júnior, que estava no cargo desde o ano de 2018. “A mudança tem o propósito de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos robustos para os próximos anos”, afirmou o hoje presidente do Conselho de Administração do banco, Luís Carlos Trabuco.