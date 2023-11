Contato Banco do Brasil ATUALIZADO! Confira Telefone, SAC, Chat e WhatsApp

Apesar de disponibilizar informações em seus canais digitais, muitas pessoas ainda buscam o contato do Banco do Brasil (BB) para ter um atendimento personalizado, solicitar informações ou mesmo resolver algum problema de suas contas.

O Banco do Brasil é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e conta com milhões de clientes ao longo do país. Portanto, possui vários canais de atendimento, como chat, SAC, Ouvidoria, WhatsApp e muito mais.

A seguir, conheça todos os canais de atendimento disponíveis e veja como entrar em contato por cada uma das opções.

Contato Banco do Brasil

O Banco do Brasil conta com diversos canais para melhor atender os seus clientes. Isso porque cada um dos canais é responsável por atender uma demanda específica. Confira a seguir.

Central de Relacionamento

A Central de Relacionamento do Banco do Brasil oferece serviços para quem já é cliente do banco 24 horas por dia. Assim, é possível consultar saldos e extratos, bem como realizar transações bancárias, receber orientações tanto para o site quanto para o aplicativo.

Além disso, também é possível fazer aplicações e resgate de investimentos, pagamentos, renegociação de dívidas e simulação de empréstimos. Dessa forma, confira os contatos do Banco do Brasil:



4004 0001 – para capitais e regiões metropolitanas;

– para capitais e regiões metropolitanas; 0800 729 0001 – para demais localidades.

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

O SAC do Banco do Brasil é destinado para as pessoas que precisam tirar dúvidas e ter atendimento relacionado a algum produto do banco. Além disso, este canal está disponível durante os 7 dias da semana, 24 horas por dia.

Para entrar em contato, basta ligar para o número 0800 729 0722. A ligação é gratuita.

Ouvidoria

A Ouvidoria é o contato do Banco do Brasil para a solução de problemas e atendimento que já começaram por outros canais, mas os clientes ainda não atingiram a satisfação do atendimento.

Este canal funciona em horário comercial, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Ela conta com dois números de contato, confira:

0800 729 5678;

0800 729 0088 – para deficientes auditivos ou de fala.

Contato Banco do Brasil WhatsApp

O WhatsApp do Banco do Brasil é o contato disponível para os clientes do banco. Por meio dele, é possível realizar transações bancárias, consultas, renegociações de dívidas, entre outros serviços.

Este canal é totalmente gratuito, sendo necessário apenas ter uma conexão com a internet e o aplicativo WhatsApp. Além disso, está disponível 24 horas por dia.

Para entrar em contato com o Banco do Brasil pelo WhatsApp é só adicionar o número +55 (61) 4004-0001 em sua lista de contatos e abrir uma nova conversa no aplicativo.

Contato Banco do Brasil no exterior

As pessoas que estão no exterior podem contar com um canal de atendimento exclusivo no Banco do Brasil. Através dele é possível fazer reclamações, tirar dúvidas e cancelamentos.

O telefone está disponível 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Além disso, os usuários também podem fazer ligações a cobrar, se livrando de qualquer custo da ligação. Confira o número:

Chat

O site do Banco do Brasil conta com o tópico “Perguntas Frequentes”, pelo qual é possível encontrar respostas para as principais dúvidas dos usuários.

No entanto, caso não encontre uma resposta, é possível entrar em contato com um atendente real por meio do chat no próprio site. Confira o passo a passo para entrar no atendimento virtual do BB:

Primeiro, clique no ícone de mensagem, no canto inferior direito; Depois, na opção “novo atendimento” escreva a sua dúvida; Assim, basta aguardar que logo um funcionário do banco começará o atendimento.

Redes Sociais

O Banco do Brasil também está disponível nas redes sociais. Apesar de não ser um contato direcionado 100% para atendimento personalizado, o BB responde os seus seguidores.

Além disso, por meio de seus canais digitais, os clientes podem ter acesso à informação e principais notícias do banco.

Contato Banco do Brasil: telefones específicos

O Banco do Brasil conta também com contato específico para cada serviços, como cartão de crédito, por exemplo. Confira a seguir.

Cartão de crédito (Central Ourocard):

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-0001;

Demais localidades no Brasil: 0800-729-0001;

Atendimento para exterior: +55 (11) 2845-7820 (aceita ligação a cobrar).

Capitalização (Ourocap):

0800-729-0800;

0800-729-0088 – para deficientes auditivos e de fala.

SAC

0800-729-0700;

0800-775-5045 – para deficientes auditivos e de fala.

Assistência 24 horas

No Brasil: 0800-729-7000;

No Exterior: +55 (11) 4689-5684.

Ouvidoria

0800-880-2930;

0800-962-7373 – para deficientes auditivos e de fala.