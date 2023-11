Controladoria, Tribunais, Defensorias e prefeituras; veja os concursos mais aguardados para 2024

As vagas de concursos estão espalhadas para todo o Brasil

Os concursos para 2024 estão chegando a todo o vapor. As oportunidades são para vários cargos e as áreas são diversas. As chances estão espalhadas para todo o Brasil.

Confira a seguir as vagas de concursos para o próximo ano.

Oportunidades de Concursos em 2024: Controle, Tribunais e Mais!

Explore as perspectivas promissoras para concursos em 2024, abrangendo áreas de controle, tribunais e oportunidades em diferentes estados:

Concurso CGE RR

A comissão do concurso CGE RR (Controladoria-Geral de Roraima) foi formada em 2021, mas o certame ainda não foi lançado. Em março de 2023, o Ministério Público estadual solicitou mais informações sobre a comissão, indicando a importância desse certame para suprir as necessidades do órgão, que conta com efetivos do governo estadual.

Concurso TCM RJ

O novo concurso TCM RJ (Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro) estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Apesar disso, não houve novas atualizações. A expectativa agora é se o certame finalmente será lançado em 2024. O último edital foi em 2010, ofertando 40 vagas com salário inicial de R$ 8.642,89.



Concurso Prefeitura de Osasco (SP)

A Prefeitura de Osasco (SP) está com concurso aberto, oferecendo 273 vagas de nível médio para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. Os salários iniciais são de R$ 2.864,40. As inscrições vão até 8 de janeiro de 2024, com provas marcadas para 10 de março.

Concurso TRT CE

Boas notícias para os concurseiros interessados no concurso TRT CE (Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região)! Um novo certame está previsto, com a próxima etapa sendo a formação de uma comissão para levantar cargos e vagas. Fique atento para mais informações sobre esse aguardado concurso.

Prepare-se para alcançar seus objetivos em 2024, explorando essas oportunidades de concursos que abrem portas para carreiras promissoras em diferentes áreas e localidades. A dedicação agora pode ser a chave para o seu sucesso futuro!

TCE MS e outros concursos

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE MS) formou comissão em 2022 para diversos cargos, mas até agora, os editais não foram lançados. Os concurseiros estão na expectativa de que em 2024 esses certames possam finalmente sair, oferecendo salários iniciais de até R$ 33 mil.

TCE RS e demais concursos

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS) colocou o edital como uma das metas para 2023. No entanto, até o momento, não há detalhes sobre o lançamento do certame. O último concurso foi em 2018, com salário inicial de R$ 16.396,06.

STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) está se preparando para um novo concurso que prevê a oferta de 7 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para diversas especialidades do cargo de Analista Judiciário. As provas devem acontecer em março de 2024.

DPU e demais concursos

A Defensoria Pública da União (DPU) está aguardando informações sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU) para decidir sobre sua participação. Os cargos ofertados serão de Técnico (nível médio) e Analista (nível superior), mas ainda não há informações sobre o número exato de vagas.

STM e edital previsto

O Superior Tribunal Militar (STM) tem planos para publicar seu edital até junho de 2024, oferecendo 240 vagas para provimento efetivo. O projeto de lei (PL) 3.535/2023 prevê a oferta de diversos cargos, proporcionando uma oportunidade única para quem deseja ingressar nesse importante órgão.

Fique atento às atualizações, pois esses concursos prometem ser oportunidades valiosas para quem busca consolidar uma carreira pública em 2024.

TJMT e novas vagas

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) pode ser uma boa aposta para o ano de 2024. Com salário inicial de até R$ 6.753,18, segundo informações divulgadas pelo próprio órgão, esse concurso representa uma oportunidade atrativa para quem busca uma carreira no Judiciário. O último certame ocorreu em 2015. Veja mais sobre concursos para 2024.

TJ AL

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ AL) tem a intenção de realizar um novo edital, conforme expresso pelo presidente do órgão. Apesar da falta de detalhes sobre o quantitativo de vagas, essa notícia sugere que há planos para a abertura de novos concursos. O último certame ocorreu em 2017, com salário inicial de até R$ 5,4 mil.

TRF2 e novos preparativos

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), abrangendo Rio de Janeiro e Espírito Santo, está prestes a realizar um novo concurso. O projeto básico do certame prevê a publicação do edital até dezembro, com as provas acontecendo no primeiro semestre de 2024. A licitação para escolha da banca já foi anunciada, sinalizando que o processo está em andamento.

Esteja atento às atualizações, pois essas oportunidades podem ser decisivas para quem almeja consolidar sua carreira no âmbito jurídico em 2024.