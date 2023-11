Copa América 2021: Atlanta sediará o jogo de abertura, Miami receberá a final da Copa América 2024

MO Ercedes-Benz Stadium, em Atlanta, foi premiado com a abertura da Copa América de 2024 e o Hard Rock Stadium, no sul da Flórida, sediará a final do torneio, realizado fora de seu continente pela segunda vez.

Um anúncio conjunto foi feito na segunda-feira pelos órgãos dirigentes do futebol da América do Sul e da América do Norte, Central e Caribe. Outros locais e a programação do torneio de 16 seleções não foram revelados.

O torneio está marcado para começar em 20 de junho no Mercedes-Benz Stadium, com 71 mil lugares, onde o Atlanta United, da Major League Soccer, estabeleceu vários recordes de público. A Argentina, atual campeã da Copa América, liderada por Lionel Messi, provavelmente será uma das seleções que participará da estreia.

O estádio com teto retrátil próximo ao centro de Atlanta, inaugurado em 2017, instalará um campo gramado sobre sua superfície artificial para o torneio.

O Hard Rock Stadium em Miami Gardens já tem um campo de grama nas Bermudas e acomoda cerca de 65 mil lugares, após uma reforma de US$ 500 milhões que incluiu a instalação de um telhado acima das áreas de estar. A casa de 36 anos do Miami Dolphins da NFL sediará a final em 14 de julho.

Se a Argentina avançar para o jogo do campeonato, isso dará a Messi a chance de jogar no mesmo mercado que seu atual time da MLS, o Inter Miami.

“Esperamos estádios repletos da paixão de todo o continente americano para a inauguração e a final”, Alejandro Dominguez, presidente da CONMEBOL, órgão governamental sul-americano. disse em um comunicado.

Ambos os estádios foram escolhidos como sede da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

“As cidades têm fãs apaixonados por esportes e futebol, conhecidos por apoiarem grandes eventos”, disse Victor Montagliani, presidente da Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e do Caribe, em um comunicado.

A Copa América está em expansão nesta temporada, com seis times da América do Norte se juntando aos habituais 10 países da América do Sul que disputam o campeonato continental. Ele reflete um torneio especial realizado em 2016 nos Estados Unidos para marcar o centenário do evento – a única vez anterior em que foi realizado fora da América do Sul.

O sorteio será no dia 7 de dezembro em Miami.

Nem Miami nem Atlanta estiveram envolvidos na Copa América Centenário, que foi realizada em 10 locais: MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey; Estádio Gillette em Foxborough, Massachusetts; Lincoln Financial Field na Filadélfia; Estádio NRG em Houston; Campo do Soldado em Chicago; Camping World Stadium em Orlando, Flórida; Estádio Levi’s em Santa Clara, Califórnia; Estádio CenturyLink em Seattle; Estádio State Farm em Glendale, Arizona; e o Rose Bowl em Pasadena, Califórnia.

A estreia de 2016 foi realizada no Levi’s Stadium, na área da Baía de São Francisco, enquanto a final vencida pelo Chile sobre a Argentina nos pênaltis – Messi deixou o campo em lágrimas de forma memorável depois de chutar por cima da trave – foi disputada no MetLife Stadium em suburbano da cidade de Nova York.

Ambos os estádios foram selecionados como sedes da Copa do Mundo de 2026, juntamente com o Gillette Stadium, o Lincoln Financial Field, o NRG Stadium e o CenturyLink Stadium, tornando-os fortes candidatos para também sediarem jogos da Copa América. Os outros locais da Copa do Mundo dos EUA são o AT&T Stadium em Arlington, Texas; SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, e Arrowhead Stadium em Kansas City, Missouri.

Exceto pelo torneio Centenário, as funções de anfitrião da Copa América geralmente são alternadas entre as 10 nações do COMNEBOL na América do Sul. O acordo previa que o Equador fosse anfitrião em 2024, mas esse país desistiu por questões de segurança.

Todas as 10 seleções sul-americanas competem no torneio quadrienal, e duas equipes convidadas foram convidadas para a maioria dos torneios desde 1993.

Para a edição de 2024, os regulares da CONMEBOL serão acompanhados por seis eliminatórias da CONCACAF, compostas pelos quatro vencedores das quartas de final da Liga das Nações e duas equipes play-in dos perdedores das quartas de final.

Os quartos bípedes começaram na semana passada. Os Estados Unidos, que não tinham vaga garantida na Copa América apesar de serem anfitriões, derrotaram Trinidad e Tobago por 3 a 0 em Austin, Texas, para ganhar uma vantagem agregada impressionante rumo à segunda mão na noite de segunda-feira, em Port-of-Spain.

Nas outras partidas da primeira mão, Honduras surpreendeu o México por 2 a 0, o Canadá venceu a Jamaica por 2 a 1 e o Panamá derrotou a Costa Rica por 3 a 0. A partida de volta Panamá x Costa Rica foi marcada para segunda-feira à noite, enquanto os outros dois jogos das quartas de final estão marcados para terça-feira.

As semifinais e finais da Liga das Nações serão realizadas em março no AT&T Stadium.

Atlanta e Miami também estarão na disputa para outro grande torneio programado nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA será ampliada de sete para 32 seleções em sua edição de 2025, que será disputada em junho e julho, em vez de seu anterior inverno no calendário. Os locais para esse evento deverão ser anunciados no próximo ano.

Os times que já se classificaram para o Mundial de Clubes de 2025 incluem Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Seattle, Palmerias, Flamengo, Fluminense, Monterrey e Len.