Tele NHL O mundo ficou chocado com o escândalo envolvendo ex- Blackhawks de Chicago jogador Corey Perry – que agora é um agente livre irrestrito depois de ver Chicago rescindir seu contrato na terça-feira.

O Falcões Negros conduziu uma “investigação interna” que começou mantendo Perada fora da escalação e culminou com o corte da franquia com o jogador de 38 anos.

Perry na quinta-feira finalmente falou. Em sua primeira declaração pública desde que surgiram suas alegações de má conduta na semana passada, o extremo veterano pediu desculpas por sua conduta e disse que está buscando ajuda longe do gelo.

Perry confirma lutas com álcool

Em sua declaração, Perada disse que procurou consulta com profissionais de saúde mental e abuso de substâncias para corrigir seu comportamento – e nomeou especificamente álcool como um fator que contribuiu para os eventos que cercaram sua saída do Chicago.

“Comecei a trabalhar com especialistas nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para discutir minha luta contra o álcool e tomarei todas as medidas necessárias para garantir que isso nunca aconteça novamente”, escreveu Perry.

Perry, um ex- Troféu Hart vencedor como o NHLMVP do Brasil, marcou quatro gols e registrou cinco assistências em 16 jogos pelo jovem Falcões Negros equipe nesta temporada. Mas ele rapidamente perdeu seu lugar na escalação do Chicago depois que a investigação do time revelou que um “incidente” ocorreu entre Perry e um funcionário do time em 21 de novembro, um dia antes dos Blackhawks jogarem o Jaquetas Azuis em Colombo.

Gostaria de pedir desculpas sinceras a toda a organização Chicago Blackhawks, incluindo proprietários, gestão, treinadores, treinadores, funcionários e meus companheiros de equipe. Também gostaria de pedir desculpas aos meus fãs e à minha família. Estou envergonhado e decepcionei todos vocês. Corey Perry

Perry “enojado” com rumores

Inicialmente, as redes sociais estavam repletas de especulações de que Perada havia se envolvido em um caso com Melanie Bedard – a mãe do companheiro de equipe de Perry Connor Bedarda escolha geral nº 1 no Rascunho da NHL de 2023 e sem dúvida o jovem talento mais brilhante do esporte. Falcões Negros Director Geral Kyle Davidson na terça-feira rejeitou a especulação “nojenta” de que Perry e BedardA mãe de era um item. Perry também abordou esses rumores em sua declaração na quinta-feira.

“Estou enojado com o impacto que isso teve sobre outras pessoas e quero deixar claro que de forma alguma esta situação envolveu nenhum dos meus companheiros de equipe ou suas famílias.,” ele escreveu.

Perry encerrou sua declaração expressando a esperança de recuperar a “confiança e o respeito” que conquistou ao longo de 1.469 jogos. NHL carreira. Mas se ele algum dia retornará ao hóquei profissional é uma questão em aberto à luz dos acontecimentos das últimas duas semanas.