ÓModelo nlyFans Corinna Kopfque tem milhões de seguidores nas redes sociais e obteve enormes lucros na plataforma para vender conteúdo, denunciou que Monte Breckie copia seu conteúdo e até mesmo as legendas de suas publicações em 90%.

Kopf também referido Colina como “Livvy Dunne”, já que ela é uma estrela da mídia social que ganhou fama no TikTok depois que os fãs a consideraram um clone de Olivia Dunne com seios maiores.

Kopf também retuitou uma postagem mostrando algumas semelhanças nas fotos, para apoiar sua afirmação de que ela e Dunne estão sendo copiados.

“Não guardo as legendas nem me considero super original” Kopf disse em X.com, antigo Twitter. “Mas todo o feed do Instagram dessa garota é uma cópia e colagem minha…

“90% das legendas dela são aquelas que eu postei e ela constantemente recria minhas fotos. Seja você mesmo, Livvy Dunne.”

No post que Kopf usou para denunciar o plágio de suas fotos, há duas imagens em que Breckie posa muito parecida com ela, uma é uma foto de cima onde ela mostra a frente e a outra dentro de uma jacuzzi, e as legendas são quase o mesmo.

Em alguns conteúdos enviados ao TikTok, Hill é vista em seu carro exibindo sua elasticidade levantando os pés até o teto e tocando-o.

A briga entre Olivia Dunne e Breckie Hill atinge todos os tempos com o último vídeo vicioso do TikTok

Breckie Hill copia Olivia Dunne?

Há vários meses, tem sido relatado que Colina tem tentado roubar Dunnefãs, imitando a atleta feminina mais bem paga da NCAA.

Colina também causou sensação no Instagram depois de enviar uma foto em que ela aparecia em um terno de corpo inteiro com a legenda “(M)ake insta casual novamente”.

Os números do Google Trends de abril revelaram que Monte Breckie estava amarrado com Dunnecom base em dados dos últimos 30 dias.