Corporação confirma prazo para liberação do edital do CONCURSO BOMBEIROS DF

O concurso Bombeiros DF ( Distrito Federal) teve o prazo confirmado para liberação do edital. Os detalhes foram esclarecidos pela corporação.

Veja a seguir.

Concurso Bombeiros

A tão aguardada publicação do edital do novo concurso Bombeiros DF (Corpo de Bombeiros do Distrito Federal) está prevista para o ano de 2024, com a previsão de ingresso dos aprovados em 2025, conforme informação divulgada pela assessoria de imprensa do órgão.

Essa notícia traz uma reviravolta em relação às expectativas anteriores, uma vez que o deputado Roosevelt (PL) havia anunciado anteriormente o início da seleção até o final deste ano, o que, ao que tudo indica, não deve mais se concretizar.

A autorização para a realização do concurso Bombeiros DF foi concedida em abril de 2022 e reafirmada no final do ano passado pelo comandante-geral da corporação, coronel Alan Araújo, o que gerou grande expectativa entre os concurseiros.

A expectativa é de que o concurso ofereça um total de 356 vagas, sendo 310 destinadas a praças e 46 para oficiais, ambas com requisito de nível superior. As remunerações ainda aguardam confirmação, porém, na última seleção realizada em 2016, variaram entre R$ 5,2 mil e R$ 6,5 mil.

Vagas concurso Bombeiros

As vagas para oficiais devem ser distribuídas entre diferentes especialidades, como oficiais combatentes, médicos, cirurgiões dentistas e complementares. Além dos requisitos de escolaridade, as carreiras exigem que os candidatos tenham entre 18 e 28 anos de idade, atendam a critérios de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, e possuam carteira de habilitação a partir da categoria “B”.



Com essa perspectiva, os interessados devem se preparar com dedicação, visando conquistar uma das cobiçadas vagas no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, uma instituição de grande prestígio e importância em nosso país.

Como foi o último concurso Bombeiros

O último concurso Bombeiros DF ocorreu em 2016 e trouxe uma oferta de 448 vagas para o cargo de soldado bombeiro. Naquela ocasião, o Instituto Idecan foi responsável pela organização do certame.

Dentre as vagas disponibilizadas, 112 foram destinadas ao cargo de soldado condutor e operador de viaturas, 55 para soldado de manutenção de veículos e equipamentos/materiais, e 5 para soldado de manutenção de aeronaves e equipamentos/materiais.

O processo seletivo foi composto por cinco etapas:

Provas objetivas

Exame de aptidão física

Inspeção de saúde, envolvendo exames médicos, biométricos e complementares, bem como testes psicológicos e exame odontológico

Avaliação psicológica

Sindicância da vida pregressa e avaliação social

A prova objetiva do concurso Bombeiros consistiu em 80 questões, abrangendo 30 questões de conhecimentos gerais e 50 questões relacionadas a conhecimentos específicos.

Os tópicos abordados em conhecimentos gerais incluíram:

Língua portuguesa (10 questões)

Matemática (5 questões)

Química (10 questões)

Física (10 questões)

Biologia (5 questões)

Noções de informática (5 questões)

Noções de agenda ambiental (5 questões)

No que se refere aos conhecimentos específicos, foram avaliados:

Legislação pertinente ao CBMDF (10 questões)

Emergências pré-hospitalares (20 questões)

Essa seleção representou uma oportunidade significativa para ingressar no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, uma instituição de grande prestígio e importância no contexto da segurança pública e prevenção de acidentes.

Função dos bombeiros

Bombeiros são profissionais treinados para atuar em situações de emergência e desastres, desempenhando funções cruciais para proteger vidas e bens. Uma de suas principais tarefas é o combate a incêndios, onde enfrentam chamas em diversos cenários, desde edifícios e florestas até veículos e instalações industriais.

Além disso, os bombeiros são especializados em resgates, seja em acidentes de trânsito, pessoas presas em elevadores, deslizamentos de terra, inundações ou resgates em alturas e espaços confinados. Eles são frequentemente os primeiros a chegar a cenas de acidentes e fornecem cuidados médicos de emergência, como RCP e estabilização de fraturas, garantindo que as vítimas recebam assistência imediata.

A prevenção de incêndios também está entre as responsabilidades dos bombeiros. Eles inspecionam edifícios para garantir conformidade com os códigos de segurança, educam a comunidade sobre medidas preventivas e realizam treinamentos regulares para aprimorar suas habilidades.