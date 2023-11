CORRE que AINDA DÁ TEMPO! Nota Fiscal Paulista ESTÁ OFERECENDO milhões em PRÊMIO

A Nota Fiscal Paulista é o nome de um programa do governo do estado de São Paulo que, há alguns anos, trouxe vantagens para compradores, empresários e a população em geral da região paulista.

O principal propósito do Nota Fiscal Paulista é combater a evasão fiscal, recompensando o consumidor que exige a emissão de nota fiscal e fornece seu CPF durante a compra. Em troca, o governo devolve uma parcela, que pode chegar a 30% do valor do imposto presente naquela nota.

Benefícios do Nota Fiscal Paulista

Para o consumidor, existem pelo menos dois benefícios evidentes:

A restituição de parte do valor do imposto pago, que pode ser recebida através de depósito bancário ou desconto no pagamento do IPVA. Contribuição para evitar a evasão fiscal, o que é, por si só, um ato de cidadania.

Como participar

Para participar do programa Nota Fiscal Paulista, são necessárias duas ações:

Sempre peça uma nota fiscal ao efetuar uma compra e solicite que seu CPF seja incluído na nota. Após seguir o primeiro passo, é necessário realizar o cadastro no site para consultar os créditos gerados e, posteriormente, resgatá-los.



Abaixo, detalho o processo de cadastro passo a passo:

Acesse o site da Nota Fiscal Paulista;

da Nota Fiscal Paulista; Escolha a opção “pessoa física” ou “pessoa jurídica” (se for uma empresa);

Preencha o formulário com os dados solicitados, que incluem CPF, data de nascimento, nome completo da mãe e imagem de segurança;

Após preencher os campos, clique em “avançar”;

será direcionado para a tela “Dados do Consumidor”, onde deverá fornecer informações complementares do seu cadastro, como endereço, telefone, e-mail e, principalmente, criar sua senha de acesso;

Completando esses passos, você estará cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista e pronto para começar a aproveitar seus benefícios.

Posteriormente, você deve complementar seu cadastro com informações adicionais, como telefone celular, número do título de eleitor e número do RENAVAM (caso possua um veículo em seu nome), entre outras informações. Segundo o site da Nota Fiscal Paulista, esses detalhes ajudam a manter seu cadastro mais confiável e evitam possíveis bloqueios de senha.

É importante mencionar que, durante o processo de cadastro, podem ocorrer problemas, como informações que não são aceitas. Caso isso aconteça, é recomendável seguir o mesmo procedimento que eu segui quando tive problemas semelhantes durante meu cadastro: procurar o posto da Secretaria da Fazenda em sua cidade para resolver o problema.

Como consultar créditos

Acesse o site;

Selecione a opção “Consumidor”;

Informe o número do CPF cadastrado e a senha que você criou durante o cadastro;

Após o acesso, clique no menu “Consultar”;

Escolha o semestre desejado ou clique em “Consulta Avançada” para especificar um período diferente;

Clique em “consultar”.

O sistema mostrará a lista de notas fiscais em que você incluiu seu CPF, mas, inicialmente, você não verá os valores de cada uma. Isso ocorre até que o valor da primeira transferência seja creditado com sucesso na conta-corrente ou poupança que você indicou.

Como solicitar transferência de créditos do Nota Fiscal Paulista

Na mesma tela em que você acessou no passo anterior, clique em “Conta Corrente” e, em seguida, em “Utilizar créditos”;

Escolha a forma de utilização, que pode ser a transferência para conta-corrente ou conta poupança;

Selecione o banco onde você possui conta;

Informe o número da agência e conta, juntamente com os respectivos dígitos.

O valor da transferência é definido pela Nota Fiscal Paulista e ocorrerá apenas na primeira transferência. A partir da segunda, você poderá definir o valor, dentro do limite de seus créditos.

Se você ainda tiver dúvidas ou desejar informações adicionais sobre a Nota Fiscal Paulista, pode consultar o endereço eletrônico. Contudo, pode entrar em contato também diretamente com a Secretaria da Fazenda de São Paulo pelo telefone: 0800 170110.