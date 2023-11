Corrida de qualificação para o GP do Brasil suspensa após clima tipo furacão, fazendo telhados explodirem

FOs participantes das eliminatórias e treinos livres do Grande Prêmio do Brasil tiveram momentos complicados durante o primeiro dia de atividades devido aos ventos e chuvas implacáveis ​​que assolaram a corrida.

Durante a prática e corrida de qualificaçãochuvas e ventos fortes provocaram o descolamento de um dos telhados das arquibancadas do Circuito José Carlos Pace.

O incidente, no qual não houve feridos, ocorreu na área de completar 15 anos da pista de Interlagos. Depois, a chuva obrigou Qualificação 3 ser suspenso mesmo faltando alguns minutos para que os participantes precisassem procurar abrigo e proteção.

Toda a atividade e emoção das corridas serão retomadas em Interlagos no sábado com o Sprint Shootout às 9h00 14h30 horário do leste dos EUA, enquanto isso, a Sprint Race será realizada no domingo às 13h00.

Max Verstappen conquista a pole position durante a rodada de qualificação

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen da Red Bull começou o Grande Prêmio do Brasil na pole position, com seu companheiro de equipe Srgio Perez ficando na 9ª posição em Interlagos após a qualificação de sexta-feira.

Verstappen marcou 1 minuto e 10,727 segundos na qualificação, que foi interrompida devido à chuva.

da Ferrari Carlos Leclerc largará na segunda posição, com uma volta 0,294 segundos atrás de Verstappen.

Dois Aston Martins estará na segunda linha com Lance Stroll e Fernando Alonsorespectivamente.

Perez, que ainda briga pelo vice-campeonato do campeonato de pilotos com Lewis Hamilton, da Mercedes, verá seu rival largar de 5º lugar no domingo.

Verstappen ganhou um recorde 16 de 19 corridas até agora nesta temporada, incluindo quatro consecutivas. Isso inclui as duas primeiras paradas de uma viagem de um mês pelas Américas. Verstappen venceu o Grande Prêmio dos EUA em Austin, Texas, há duas semanas, e o último Domingo na Cidade do México.