Corrigir o DoorDash Fast Pay que não funciona com estas 6 maneiras

Todos vocês devem ter ouvido o nome DoorDash App. É um aplicativo famoso por meio do qual você pode pedir comida nos famosos restaurantes listados. Como o número de entregas é maior, são milhares de motoristas do DoorDash que entregam a comida aos clientes. Com o recurso DoorDash Fast Pay, eles podem resgatar facilmente seus ganhos sem esperar pelo pagamento semanal. No entanto, o DoorDash Fast Pay não funciona para alguns Dasher, o que está causando isso. Continue lendo o guia até o final para conhecer as soluções para resolvê-lo.

O que é Doordash Fast Pay?

Doordash Fast Pay é uma forma pela qual os motoristas do DoorDash que entregam a comida podem resgatar o valor que ganharam no aplicativo entregando a comida após cumprir alguns critérios.

Por que o Doordash Fast Pay não funciona?

Você sabe por que o DoorDash Fast Pay não funciona? Caso contrário, confira os motivos, pois isso o ajudará a analisar e resolver o problema do DoorDash Pagamento rápido não funciona no PC.

Conta não iniciada: Vários critérios devem ser cumpridos pelo Dasher para começar a usar o Doordash Fast Pay. Se você ainda não o cumpriu, terá o problema. Alguns deles estão listados abaixo. Sua conta deve ter mais de 14 dias. Você concluiu as entregas necessárias.

Vários critérios devem ser cumpridos pelo Dasher para começar a usar o Doordash Fast Pay. Se você ainda não o cumpriu, terá o problema. Alguns deles estão listados abaixo. Processo de verificação: O processo de verificação leva algum tempo, por isso você também pode enfrentar o problema. Você pode verificar o status do processo de verificação através do suporte ao cliente ou do DoorDash Fast Pay.

O processo de verificação leva algum tempo, por isso você também pode enfrentar o problema. Você pode verificar o status do processo de verificação através do suporte ao cliente ou do DoorDash Fast Pay. Cartões vinculados: Verifique se os cartões que você vinculou ao Doordash Fast Pay estão funcionando corretamente ou não.

Verifique se os cartões que você vinculou ao Doordash Fast Pay estão funcionando corretamente ou não. Ganho: O usuário deve certificar-se de que o valor que está disponível no DoorDash foi transferido ou não e se é superior ao valor mínimo de transação da conta Doordash Fast Pay ou não.

Maneiras de consertar o pagamento rápido do Doordash que não funciona

Muitos usuários corrigiram o problema do DoorDash Fast Pay Not Working com algumas soluções simples. Iremos listá-los abaixo, juntamente com os métodos testados, portanto, certifique-se de verificá-los.

Confirme os requisitos

Quando você for se registrar no recurso Doordash Fast Pay, certifique-se de verificar se a conta atende a todos os requisitos ou não. Se a conta não atender aos requisitos mínimos para iniciar o Doordash Fast Pay, você não poderá usar o Doordash Fast Pay e isso fará com que o Doordash Fast Pay não funcione.

Informação da conta

Para uma transferência de saldo Doordash Fast Pay descomplicada, certifique-se de ter fornecido os detalhes corretos do cartão de débito e não do cartão pré-pago. Muitos usuários adicionaram o Cartão Pré-Pago, por isso estavam enfrentando muito o problema. Assim, o usuário deve tentar adicionar o Cartão de Débito e depois verificar se o problema foi resolvido ou não.

Também é importante que você verifique se o banco permitiu que o Doordash Fast Pay transferisse o valor ou não. Em muitos casos, o banco não concedeu a permissão, por isso o Doordasher estava enfrentando o problema. Você deve tentar contatá-los e entender se algum problema está ocorrendo ou não.

Alcance a equipe DoorDash

Você também pode entrar em contato com a equipe do DoorDash para entender por que você não consegue transferir o valor para sua conta, mesmo que o DoorDash Fast Pay esteja ativado. Existem alguns casos em que o valor é suspenso por alguns motivos que podem causar problemas na solicitação do valor. Você deve tentar entrar em contato com a equipe se estiver enfrentando esses casos.

Transferências Limitadas

O Dasher pode transferir o valor para sua conta apenas para demandas limitadas. Até o momento, o número de solicitações que você pode fazer para transferência é um, o que significa que se você já exigiu o valor no dia, terá que aguardar o dia seguinte para transferir o restante do valor.

Aqueles que transferiram o valor já em sua conta provavelmente enfrentarão o problema devido a isso. Sugerimos que você transfira o valor quando for sair ou à noite.

Os usuários precisam verificar o último número de transferência limitada do DoorDash Fast Pay.

Tente depois de algum tempo

O DoorDash Fast Pay também demora para transferir o valor. Sugerimos que você tente novamente depois de algum tempo se o problema estiver ocorrendo constantemente. Há chances de que grandes solicitações de transferências estejam sendo feitas naquele momento, por isso você está tendo o problema.

Esperamos que as soluções acima tenham ajudado você a resolver o problema do DoorDash Fast Pay Not Working. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente se ainda não estiver funcionando para você.

