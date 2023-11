Costars de ‘Friends’ de Matthew Perry comparecem ao funeral em Los Angeles

SplashNews. com

Mateus Perry foi sepultado esta semana – e parece que a reunião discreta contou com seus antigos colegas de elenco … que foram vestidos e calçados para homenagear seu falecido e querido camarada.

Os entes queridos do ator e colegas de elenco de “Friends” – incluindo Jennifer Aniston , Courtney Cox , David Schwimmer , Matt LeBlanc dar Lisa Kudrow – compareceu ao funeral de Matthew na sexta-feira no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles… um famoso cemitério perto de Hollywood Hills.

Na verdade, este lugar parece ter sido escolhido por um motivo muito específico… porque fica a poucos passos do Warner Bros. Lote de estúdio – onde eles filmaram seu show de sucesso.

De qualquer forma, a cerimônia parecia ser relativamente pequena… com não mais que 20 pessoas ou mais em volta do cemitério de MP, e alguns SUVs alinhados em seu túmulo. Todo mundo está vestido de preto, é claro, e também parece que estão circulando alguns abraços e condolências.

Um vídeo, em particular, mostra as três senhoras entrando em uma igreja… provavelmente onde um serviço religioso foi realizado. Nenhum sinal claro de DS e MLB, mas você deve imaginar que eles estavam por perto.

O funeral de Matthew acontece quase uma semana após seu falecimento repentino. TMZ contou a história… ele estava encontrado sem resposta em sua casa no último sábado, e as autoridades acreditam que ele morreu por afogamento – embora o que exatamente levou a isso ainda seja um mistério neste momento.

O mundo em geral reagiu em choque à notícia… mas demorou um pouco para que as próprias estrelas de “Friends” falassem publicamente. Quando finalmente o fizeram, mantiveram seus comentários breves e unidos – dizendo que ainda estavam processando uma “perda insondável” para sua família de TV.

Agora, resta saber se uma celebração à vida dos fãs de Perry vai acontecer em algum momento… mas não é surpresa que esse funeral aqui tenha sido realizado no DL.

A equipe de “Friends” é bastante reservada… e com essa derrota chegando tão perto de casa como obviamente acontece, faz sentido que eles estejam lidando com isso com muito cuidado/consideração.