Cowboys obtêm vitória confortável contra Panthers, DaRon Bland consegue a quarta escolha de seis

DaRon Bland empatou um recorde da NFL com seu quarta escolha-6 da temporada, Dak Prescott jogou para 189 jardas e dois touchdownse os Dallas Cowboys derrotaram os Carolina Panthers33-10Domingo pela quarta vitória em cinco jogos.

Brando fez uma interceptação em mergulho de Bryce Young perto da linha lateral no início do quarto trimestrelevantou-se e correu 31 jardas para um touchdown para um 30-10 liderar.

Brando empatou um recorde compartilhado pelo Philadelphia’sEric Allen (1993), Kansas CityJim Kearney (1972) e HoustonKen Houston (1971).

Tony Pollard correu para 61 jardas e um touchdown, e CeeDee Lamb encontrou a end zone novamente para Dallas (7-3) na frente de um predominantemente multidão pró-Cowboys.

Panteras caminham para a sexta temporada consecutiva de derrotas

Jovem foi 16 de 29 para 123 jardas, e o Escolha nº 1 do draft lançou a terceira escolha 6 de sua temporada de estreia e também se atrapalhou.

O Panteras (1-9) têm certeza de que sexta temporada consecutiva de derrotas desde David Tepper assumiu como proprietário em 2018.

O Vaqueiros demitido Jovem sete vezes e limitou os Panteras a 187 jardas e 13 primeiras descidas no primeiro jogo desde o treinador principal Frank Reich retomou o controle das funções de convocação.

Os Cowboys tiveram uma média 33,6 pontos nos últimos cinco jogos e Prescott entrou Domingo com três jogos consecutivos com pelo menos 300 jardas passando e três caça-tanques.

Dallas não precisava de suas façanhas aéreas, como Pollard correu bem a bola e a defesa fez o resto contra um ataque sem brilho da Carolina.

Os dois minutos finais do primeiro tempo servidos foram um microcosmo de Carolina temporada repleta de erros.

Depois Carolina corte Dallas’ levar a 10-3, Eddy Pineiro mandou o pontapé inicial para fora de campo, dando aos Cowboys a bola aos 40.

Carolina a defesa teve duas chances de sair de campo, mas o Panteras foram sinalizados duas vezes por penalidades de conduta antidesportiva, resultando em 30 jardas de penalidade e duas Dallas primeiras descidas.

A primeira veio quando Amare Barno acertar um deslizamento Prescott vários metros antes do marcador da primeira descida em uma terceira descida.

Algumas jogadas depois, DeShawn Williams empurrou KaVontae Turpin de Dallas nas costas após uma aparente terceira parada na descida.

Prescott fez os Panteras pagarem com um passe de TD de 5 jardas no canto da end zone para Lamb, dando ao Dallas uma vantagem de 17-3 indo para o vestiário.

Os Panteras voltaram ao jogo no terceiro quarto depois que Young converteu três quartas descidas consecutivas, duas delas em finalizações para Adam Thielen.

A viagem culminou em um Passe TD de 4 jardas de Jovem para Tommy Tremerapenas o terceiro touchdown ofensivo para o Panteras nos últimos quatro jogos.

Dallas respondeu com um drive de oito jogadas e 75 jardas culminado por um touchdown de 21 jardas de Pollard – sua primeira pontuação desde Semana 1 – para empurrar a vantagem de volta para 14 no início do quarto período.