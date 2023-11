Cowboys pegam um desvio do analista da NFL atacando Dolphins após derrota contra Chiefs

Kyle Brandtco-apresentador do programa “Good Morning Football” no Rede NFLestava rasgando o Golfinhos de Miami (6-3) após a semana 9 até o Chefes de Kansas City (7-2) e o Dallas Cowboys (5-3) pegou um extraviado sem motivo aparente além de uma clara obsessão pelo time americano.

Brandt, 44 anos, é conhecido por ser um Notas de búfalo fã, mas estava usando um Filadélfia Eagles camisa durante seu discurso retórico sobre os Dolphins serem os Cowboys do AFC.

“Quanto a Miami, eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias”, disse Brandt no episódio de segunda-feira. “Vocês são os AFC Cowboys, não há nada de errado com isso, vocês combinam perfeitamente. … Vocês estão em uma determinada categoria de peso onde parecem estar batendo a cabeça no teto.”

O discurso de Brandt deveu-se ao fato dos Dolphins terem 0-3 contra times acima de 0,500 nesta temporada, com média de apenas 17 pontos contra escalações vencedoras, enquanto pairavam acima de 30 em equipes em dificuldades.

Kyle Brandt adora odiar os Cowboys

Como a maioria da grande mídia, Brandt é conhecido por odiar os Cowboys e gosta de inseri-los furtivamente em qualquer tópico para obter opiniões.

Brandt agitando o pote em relação aos Cowboys pode voltar para assombrá-lo, especialmente porque a derrota de domingo para os Eagles foi extremamente próxima.

Cowboys tentarão melhorar seu recorde no domingo contra o Gigantes de Nova York, que derrotou por 40-0 na abertura da temporada. Golfinhos vão Tchau.