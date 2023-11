Cristiano Ronaldo compartilha as primeiras imagens da inauguração do incrível novo Museu CR7 em Riade

A recém-inaugurado museu em Arábia Saudita mostra a ilustre carreira da estrela do futebol Cristiano Ronaldo. Fãs devotos de Ronaldo podem explorar uma coleção única dele recordações pessoaiscomo camisetas usadas em jogos, prêmios e calçados icônicos, proporcionando uma vislumbre íntimo da vida desta lenda do futebol.

Ronaldo visita seu museu pela primeira vez

Cristiano Ronaldo visita seu incrível novo museu CR7

Desde os passos iniciais de Ronaldo em campo até aos seus recordes, o Museu CR7 exibe artefatos que narram cada faceta de sua carreira nas principais ligas de futebol, incluindo suas conquistas atuais no clube saudita Al Nassr.

“Esta é a minha história. De Madeira para a Arábia Saudita meu Museu da Assinatura CR7 agora aberto em Riad“, escreveu a conta oficial do museu no Instagram, num post de coautoria de Ronaldo e seus mais de 600 milhões de seguidores.

Dentro do museu, exibições interativas dar vida aos jogos e campeonatos mais memoráveis ​​de Ronaldo, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de testemunhar a variedade de troféus e medalhas conquistadas pelo ícone do futebol, incluindo seu cinco prestigiados prêmios Ballon d’Or.

Cristiano e sua figura de cera

Ronaldo foi imortalizado em estátuas de cera em todo o mundo ao longo dos anos, com uma graça Madame Tussauds. Num momento histórico pouco antes do Copa do Mundo de 2022a estátua de cera de Ronaldo foi revelado em Times SquareNova Iorque.

Ele também os ama. Em 2015, Ronaldo supostamente investiu mais de US$ 20 mil para adquirir uma figura de cera do mesmo escultor responsável pelo Museu de Cera de Madrid, antes de exibi-lo na sua residência madrilena.

Ronaldo ainda está escrevendo história

Continuando a sua notável forma, Ronaldo recentemente garantiu dois gols contra o Al-Akhdoud na vitória por 3 a 0 no Liga Profissional Sauditadefinindo um novo recorde para o maior número de gols na história do futebol: 527. Seu segundo gol, um notável lance de longa distância sem goleiro sob a trave, acrescentou mais um destaque à sua imensa carreira.