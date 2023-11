Cristiano Ronaldo marca dois gols rápidos para colocar o Al-Hilal sob pressão

Al-Nassr estão fazendo seu melhor trabalho antes Luís Castro confronto decisivo do lado com Al Hilal.

Hoje a estrela do show foi mais uma vez Cristiano Ronaldo. O atacante português marcou dois gols em três minutos para selar um jogo que estava ficando difícil para sua equipe, que acabou Vencedores por 3-0.

Com esta vitória eles estão um ponto atrás de seus maiores rivais.

Al-Nassr começou com um aviso. Sem tempo para os fãs se acomodarem em seus lugares, Talisca ameaçado Paulo Vitor com um chute de dentro da área. Ronaldo teve a sua oportunidade aos 5 minutos, na sua melhor jogada do primeiro tempo, quando passou por dois jogadores e o remate saiu ao lado do poste.

Houve uma surpresa com quem abriu o placar. Sami finalizou um presente de Sultan. A partir de então, o domínio de Al-Nassr desapareceu. Como um aluno que se concentra na matéria difícil (Al-Hilal) e confia na matéria fácil (Al-Akhdoud). E assim foi.

Coladoex-Elche e emprestado pelo Betis à seleção da Arábia Saudita, mostrou porque é o jogador mais importante da sua equipe com um bom chute de fora da área.

Pouco depois veio o susto de Fátil dentro da área, que foi defendido por impedimento anterior. À beira do intervalo, Talisca voltou a incomodar Paulo Vitor com um chute acrobático que passou ao lado. Se tivesse entrado, teríamos a meta do mês.

Brozovic melhora para o Al-Nassr

Ronaldo saiu furioso no intervalo. Sintoma da dificuldade do Al-Nassr, o croata entrou aos 54 minutos, quando o tom era o mesmo do final do primeiro tempo. E a partir daí, os croatas e Otavio assumiu o controle do jogo, embora as chances surgissem em dribles e dribles de ambos os lados.

O bis de Cristiano Ronaldo em três minutos

Os últimos 15 minutos da partida tiveram um nome na trama. Cristiano Ronaldo.

Nesse tempo os portugueses marcaram dois golos, um de 30 metros num lance semelhante ao David Vila gol em Espanha x Chile na Copa do Mundo de 2010, e teve outro anulado por impedimento. Ele também se relacionou bem com Brozovic e Otáviocom quem foi generoso com seu falecimento.

Zero minutos para Sadio Mané

O avançado senegalês passou todo o jogo no banco. Durante vários trechos da partida sua equipe sentiu falta dele, mas as partidas decisivas contra o Al-Nassr na próxima semana, com jogos contra Persepolis (Liga dos Campeões) e Al-Hilal (Liga), levaram Luís Castro deixá-lo no banco.

As esperanças do Al-Nassr são grandes depois de derrotar o Al-Akhdoud com um resultado precioso, embora feliz, mas que sem dúvida aumentará a pressão sobre o Al-Hilal.