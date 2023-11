Cristo Redentor no Rio de Janeiro aguarda Taylor Swift com uma surpresa gigante

EUum anúncio emocionante, Major Eduardo Paes de Rio de Janeiro confirmou na manhã de quinta-feira que uma projeção homenageando Taylor Swift vai adornar o icônico Cristo Redentor estátua. A notícia, publicada em Xfoi recebido com entusiasmo pelos moradores locais “Swiftes” e fãs ao redor do mundo.

Leonardo Ulths De Carvalhoum publicitário de 21 anos de Brasil, desempenhou um papel significativo no desencadeamento da ideia. Ele criou uma imagem no Photoshop apresentando o Cristo Redentor estátua vestindo um “Jóias Júnior” Camiseta que lembra Swift“Você pertence a mim” vídeo de música.

Major Paes expressou seu entusiasmo pela homenagem, referindo-se a TTaylor Swift Enquanto o “Michael Jackson dos tempos modernos” e comparando-a a Madona.

Em uma mensagem traduzida para Rápido fãs, Major Paes declarou: “Esta noite, o Cristo Redentor irá honrar sua presença. Ela é o Michael Jackson dos tempos modernos e, para mim, Madonna. Bem-vindo, Taylor Swift. E fiquem felizes, Swifties. Obrigado!”

Swifties estão sonhando acordados

De Carvalho compartilhou sua descrença, afirmando: “É algo que desejamos há muito, muito tempo. Finalmente está acontecendo e é uma loucura.”

Projeções sobre o Cristo Redentor estátua é considerada um símbolo de respeito em Brasilcom instâncias históricas como a projeção de um futebol uniforme comemorando Clube de Regatas do Flamengo’s vitória no Copa Libertadores da América em 2019.

Taylor Swiftpronto para pousar em Brasil na tarde desta quinta-feira, está prevista a realização de três shows no Estdio Olmpico Nilton Santos in Rio de Janeiro no final de semana.

Resta decidir qual imagem o Swift receberá

Depois da agitação que “Tay Tay” e o namorado dela Travis Kelce causado em bons ares na semana passada, a projeção potencial de seu icônico “Você pertence a mim” Camiseta no Cristo Redentor estátua adiciona uma camada extra de excitação a ela Brasileiro parada do passeio.

Os fãs iniciaram a proposta através de uma imagem renderizada da ideia de projeção, e Major Paes reconheceu o entusiasmo movido pelos fãs. A decisão sobre qual imagem será projetado permanece incerto, mas o “Jóias Júnior” A camiseta é uma forte candidata.

Rápido fãs, conhecidos como Swiftiesestão aguardando ansiosamente o tributo único à sensação pop global enquanto ela continua seu Turnê Eras em Rio de Janeiro.