CRONOGRAMAS OFICIAIS de pagamento do Bolsa Família de NOVEMBRO e DEZEMBRO; veja quando receberá o dinheiro

A Caixa Econômica divulgou os mais recentes cronogramas de pagamento do Bolsa Família para o final do ano de 2023. Os benefícios são disponibilizados durante os últimos dez dias úteis de cada mês.

Ademais, o cronograma segue um agendamento baseado no último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do Responsável Familiar ou Legal. Vamos, portanto, apresentar abaixo o calendário do Bolsa Família referente aos meses de novembro e dezembro.

Cronograma do Bolsa Família de novembro

Se o NIS tiver terminado em 1 – 17 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 2 – 20 de novembro (adiantado para o sábado, dia 18);

Caso o NIS tiver terminado em 3 – 21 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 4 – 22 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 5 – 23 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 6 – 24 de novembro;

Caso o NIS tiver terminado em 7 – 27 de novembro (adiantado para o sábado, 25);

Caso o NIS tiver terminado em 8 – 28 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 9 – 29 de novembro;

Se o NIS tiver terminado em 0 – 30 de novembro.

Calendário do Bolsa Família de dezembro

Se o NIS tiver terminado em 1 – 11 de dezembro (adiantado para o sábado, 09);

Se o NIS tiver terminado em 2 – 12 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 3 – 13 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 4 – 14 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 5 – 15 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 6 – 18 de dezembro (adiantado para o sábado, 16);

Caso o NIS tiver terminado em 7 – 19 de dezembro;

Caso o NIS tiver terminado em 8 – 20 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 9 – 21 de dezembro;

Se o NIS tiver terminado em 0 – 22 de dezembro.

Valores praticados

Em relação ao valor que você pode receber do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) estabeleceu que os beneficiários devem receber, no mínimo, R$600,00 como parte regular do benefício. No entanto, algumas famílias podem receber menos devido a descontos feitos na folha de pagamento.



Além disso, o benefício também deve ser equivalente a R$142,00 por pessoa no núcleo familiar, independentemente da idade ou do grau de parentesco. Aqui estão os valores que uma família pode receber do Bolsa Família com base no número de pessoas no núcleo familiar:

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$600,00;

Famílias com cinco pessoas: R$710,00;

Família com seis pessoas: R$852,00;

Família com sete pessoas: R$994,00;

Famílias com oito pessoas: R$1.136,00;

Famílias com nove pessoas: R$1.278,00;

Família com dez pessoas: R$1.420,00.

Estes valores são importantes para entender quanto uma família pode receber do programa Bolsa Família, de acordo com sua composição e situação.

Como sacar o benefício

O valor é creditado na conta digital do Caixa Tem. Ele pode ser sacado em qualquer agência da Caixa Econômica, utilizando o cartão do Bolsa Família ou seus cartões associados, como o cartão Auxílio Brasil e o Cartão Cidadão. Isso permite que as famílias beneficiárias tenham acesso aos recursos de forma eficaz e segura.

Para sacar o Bolsa Família sem o uso de um cartão, siga o passo a passo:

Abra o aplicativo do Caixa Tem em seu celular;

Digite seu CPF e senha para fazer login;

Clique na opção “Saque sem cartão”;

Clique em “Gerar código para saque” – é importante lembrar que o código tem validade de 1 hora. Se você não conseguir sacar no prazo, será necessário gerar um novo código no Caixa Tem;

Digite a senha do aplicativo do Caixa Tem;

Digite o código gerado no caixa eletrônico, Lotérica ou correspondente Caixa Aqui;

Clique no botão “Entrar” no teclado do caixa eletrônico;

Escolha a opção “Saque Caixa Tem”;

Digite seu CPF;

Digite o código que você recebeu no aplicativo do Caixa Tem e clique em “Entrar”;

e clique em “Entrar”; Escolha o valor que deseja sacar;

Aguarde a autorização do saque. O dinheiro será liberado após a aprovação.

