Você sabia que alteração na suspensão de veículos pode causar acidentes? Afinal, isso acontece devido ao fato de que essas modificações podem afetar a estabilidade do veículo. Consequentemente, colocando em risco a vida de todos os usuários das vias públicas.

Dessa maneira, para que você saiba tudo o que precisa para evitar acidentes e autuações, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Cuidado! Alteração na suspensão de veículos pode causar acidentes

As modificações no sistema de suspensão de veículos são uma prática relativamente comum no Brasil, e não se limitam a carros de passeio. Atualmente, até mesmo veículos pesados usados para transporte de cargas aderiram a essa prática.

No entanto, é crucial compreender que essas alterações podem representar sérios riscos à segurança no trânsito, em muitos casos. O alerta é claro: mesmo as alterações que respeitam as normas podem se transformar em perigo nas estradas.

Veja o que a legislação de trânsito diz sobre alteração na suspensão

Assim sendo, para compreender a gravidade das modificações na suspensão de veículos, é fundamental considerar as regulamentações que visam garantir a segurança no trânsito. Dessa forma, a Resolução 916/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é a principal referência nesse sentido.

Essa resolução define limites específicos para alterações na suspensão de veículos, a fim de evitar riscos desnecessários nas estradas. No caso de caminhões, por exemplo, é permitida uma elevação de até 2° graus, o que equivale a um acréscimo de 3,5 centímetros por metro de comprimento. Além disso, as lanternas traseiras não podem estar a uma altura superior a 1,20 metros em relação ao piso.



Essas regulamentações visam proteger tanto os motoristas quanto os demais usuários das vias. Assim, garantindo que as modificações na suspensão sejam feitas de forma segura e responsável.

Quais os riscos da elevação dos eixos?

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das alterações mais comuns é a elevação dos eixos traseiros, conhecida como suspensão arqueada. Essa prática está sendo adotada por muitos proprietários de caminhões, e os riscos associados a ela são significativos.

Isso porque quando os eixos traseiros são elevados, isso afeta diretamente a estabilidade do veículo. Assim, os eixos dianteiros acabam sobrecarregados com a transferência de peso, o que pode causar problemas graves, especialmente ao cruzar desníveis ou buracos na pista.

Desse modo, isso aumenta consideravelmente o risco de tombamento, especialmente em curvas.

Alteração na suspensão pode afetar a estabilidade dos veículos

Além dos riscos associados à elevação dos eixos, essa alteração na suspensão tem consequências adicionais na segurança no trânsito. Logo, um deles diz respeito ao pára-choque traseiro do veículo que deixa de cumprir sua função protetora, uma vez que está mais alto do que o normal.

Sendo assim, essa prática pode resultar em danos mais graves em caso de colisões, aumentando os riscos para todos os envolvidos em um acidente.

Riscos para os motoristas

A segurança dos motoristas também sofre consequências por essas modificações na suspensão. Acontece que em uma situação de frenagem brusca e inesperada, a elevação traseira enfatiza o deslocamento da carga para a frente, em direção à cabine.

Desse modo, o motorista fica em uma posição de maior exposição ao perigo, tornando o impacto de uma colisão mais perigoso e causando riscos significativos à segurança pessoal.

Ação da Polícia Rodoviária Federal

Devido à crescente preocupação com as modificações na suspensão de veículos, a Polícia Rodoviária Federal está planejando realizar operações específicas de fiscalização. Assim, essas operações visam a abordagem de veículos que passaram por alterações no sistema de suspensão, especialmente aqueles que adotaram a suspensão arqueada.

Ademais, cabe observar que a intenção é garantir que as modificações estejam em conformidade com as regulamentações e que os veículos sejam seguros para uso nas estradas.

Alterações legais também podem resultar em insegurança

É importante notar que mesmo as alterações legais também podem representar perigos, especialmente se não forem realizadas corretamente. Portanto, a conformidade com as regulamentações é apenas um aspecto da equação.

Além disso, é essencial que somente profissionais qualificados realizem qualquer modificação na suspensão de um veículo e que eles sigam os padrões de segurança. Enquanto, a falta de conhecimento técnico pode levar a problemas graves.

Como prevenir acidentes por alteração na suspensão de veículos?

Por fim, para prevenir acidentes causados por modificações na suspensão, é fundamental adotar uma abordagem preventiva. Sendo assim, os motoristas e proprietários de veículos devem:

Conhecer as regulamentações;

Consultar profissionais qualificados;

Manter a manutenção em dia;

Respeitar os limites de peso e;

Relatar veículos suspeitos.

Agora que você já sabe que alteração na suspensão de veículos pode causar acidentes, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!