CUIDADO ao carregar o celular: DESCUBRA os LOCAIS PÚBLICOS que podem prejudicar sua segurança

Você é daqueles que está sempre procurando um cantinho para recarregar o celular? Antes de sair conectando seu aparelho por aí, há algumas coisas que é bom saber. Presta atenção nessa sugestão: nem todo lugar que parece inofensivo é realmente seguro.

Estamos prestes a te contar sobre os lugares que vão te fazer ponderar antes de conectar seu celular. Curioso? Então, continue com a leitura e descubra onde o risco está escondido.

Locais públicos onde você nunca deve recarregar seu celular

No mundo de hoje, com tanta tecnologia e “espertinhos” por aí, é melhor prevenir do que remediar. Você pode até pensar: “Ah, é só uma rápida carga, o que pode acontecer?”. E é aí que muita gente se engana.

Seja em uma pausa para o café, esperando o avião, ou até mesmo curtindo um dia de compras, existem alguns lugares que podem ser verdadeiras armadilhas para seu smartphone. Não dá para baixar a guarda.

Na correria para manter o celular funcionando, muitos esquecem que, ao conectar o aparelho em locais públicos, podem estar abrindo uma brecha para cibercriminosos. As estações de recarga e portas USB públicas podem ser manipuladas para permitir que hackers invadam seu smartphone.

Então, esses são os locais que você deve evitar para recarregar seu celular:

Aeroportos: Esses lugares têm muitos pontos de recarga, mas não é porque estão em um ambiente com muita segurança física que são seguros virtualmente.

Hotéis: Aquele USB ao lado da cama pode parecer conveniente, mas, segundo especialistas, é uma entrada fácil para hackers.

Carros Alugados: Essas portas USB são práticas, mas podem estar comprometidas. Stacey Clements sugere usar um adaptador de tomada elétrica ou levar seu próprio carregador portátil.

Shoppings: O especialista Rich Smith avisa que um simples plugue pode permitir que hackers acessem e copiem tudo, desde contatos até dados bancários.

Cafés: Não é só o seu café que pode estar “quentinho”. As portas USB podem estar aquecendo os planos de criminosos.

Como recarregar com segurança?



Para evitar riscos, invista em um bom carregador portátil e evite usar tomadas públicas. Se realmente precisar, prefira usar uma tomada elétrica, e não portas USB desconhecidas. Dessa forma, você garante que suas informações fiquem seguras, e seu café continua sendo a única coisa “quentinha” do seu dia.

Desligue o celular todos os dias por alguns minutinhos

Você já parou para refletir sobre a última vez que desativou seu celular? É possível que não se lembre, pois a maioria das pessoas nos dias de hoje está conectada o tempo todo. No entanto, desligar o celular regularmente é crucial por três razões fundamentais.

Além disso, em um mundo onde permanecemos constantemente conectados, dar uma pausa e se desconectar, mesmo que por um breve momento, pode ser um alívio não apenas para o seu dispositivo, mas também para a sua mente.

Desempenho

Desligar o celular também pode contribuir para a melhoria do seu desempenho. Quando o seu celular está ligado, ele está constantemente executando aplicativos e processos em segundo plano. Isso pode consumir recursos do sistema e levar a um desempenho lento e travamentos.

Ao desligar o celular, você oferece ao sistema operacional a oportunidade de descansar e limpar a memória. Isso pode ajudar a aprimorar o desempenho do seu celular, tornando tarefas como abrir aplicativos e navegar na web mais rápidas e suaves.

Segurança Cibernética

Um dos principais motivos para desligar o celular regularmente é a segurança cibernética. Quando o seu celular está ligado, ele está constantemente exposto a ataques virtuais. Desligá-lo pode ajudar a proteger seus dados pessoais e informações confidenciais contra hackers.

Desligar o celular por 24 horas tende a reduzir o risco de infecção por malware em até 80%. Isso ocorre porque desligar o celular força o fechamento de aplicativos e processos em execução em segundo plano, que podem ser alvos para hackers.

Duração da bateria

Por fim, desligar o celular regularmente pode contribuir para prolongar a vida útil da bateria. Quando o seu celular está ligado, ele está constantemente consumindo energia. Desligá-lo pode ajudar a economizar energia e estender a vida útil da bateria do seu celular.