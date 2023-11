Cuidado com a função muito utilizada pelos brasileiros

O PIX revolucionou a forma como realizamos pagamentos no Brasil, oferecendo uma maneira rápida e gratuita de transferir dinheiro. No entanto, com a popularidade do PIX, surgiram também os golpes, e um dos mais recentes é o golpe do PIX copia e cola. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como esse golpe funciona e como você pode se proteger.

Como funciona o golpe do PIX copia e cola?

O golpe do PIX copia e cola ocorre quando os usuários utilizam a função de copiar e colar um código de pagamento no aplicativo do banco. Parece algo simples e seguro, mas os golpistas encontraram uma maneira de se aproveitar dessa funcionalidade para roubar dinheiro das vítimas.

De acordo com a empresa russa de proteção digital Kaspersky, os criminosos conseguem instalar um malware nos computadores das vítimas. Esse malware fica inativo até que a vítima realize alguma transação bancária. O golpe geralmente começa quando a vítima acessa um anúncio no Google que se passa por um site oficial. Esses anúncios são projetados para enganar as pessoas, muitas vezes contendo erros ortográficos sutis que passam despercebidos.

Assim que a vítima acessa a página fraudulenta, o malware é ativado e começa a monitorar as ações da vítima. Quando a vítima copia um código para efetuar um pagamento no PIX, o malware substitui o código pelos dados do golpista, redirecionando assim o pagamento para a conta do criminoso.

Como se proteger do golpe do PIX copia e cola?

Felizmente, existem medidas que você pode tomar para se proteger contra o golpe do PIX copia e cola. Aqui estão algumas dicas importantes:

1. Verifique a URL do site

Antes de clicar em qualquer link, verifique a URL do site. Muitas vezes, os sites fraudulentos têm URLs suspeitas ou com erros ortográficos. Se algo parecer estranho, evite acessar o site e procure a página oficial do serviço.



2. Não clique em links suspeitos

Evite clicar em links enviados por desconhecidos através de mensagens de texto, e-mails ou aplicativos de mensagens. Golpistas podem tentar atrair você com promoções falsas ou mensagens urgentes para induzi-lo a clicar em um link malicioso.

3. Verifique os dados de pagamento

Antes de realizar um pagamento no PIX, verifique cuidadosamente todos os dados do beneficiário. Confira o nome, CPF ou CNPJ e o banco de destino. Se algo parecer suspeito, não prossiga com a transação.

4. Mantenha seu computador seguro

Mantenha seu sistema operacional, programas e antivírus sempre atualizados. Isso ajudará a proteger seu computador contra malware e outras ameaças digitais.

5. Eduque-se sobre segurança digital

Fique atualizado sobre as últimas tendências em segurança digital. Leia artigos, assista a vídeos e participe de cursos para aprender como evitar golpes e proteger suas informações pessoais.

O que fazer se cair no golpe do PIX copia e cola?

1. Registre um Boletim de Ocorrência online na Secretaria de Segurança Pública do seu estado.

2. Entre em contato com o seu banco e informe a situação para que eles tomem as providências necessárias.

3. Guarde todas as evidências do golpe, como conversas por mensagens e o comprovante do PIX enviado, para servir como prova da fraude.

Ademais, o golpe do PIX copia e cola é uma ameaça real e crescente. É importante estar ciente dos riscos e tomar medidas para se proteger. Verifique sempre a autenticidade dos sites, evite clicar em links suspeitos e verifique cuidadosamente os dados de pagamento antes de concluir uma transação.

Ao se manter informado e adotar medidas de segurança, você pode aproveitar os benefícios do PIX sem cair em golpes. Proteja-se e mantenha seu dinheiro seguro.