Cuidado com sites falsos na BLACK FRIDAY; Veja lista do Procon

O Procon-SP divulgou uma lista de sites não recomendados para compras on-line em 2023. De acordo com o órgão, a Black Friday acende o alerta para golpes na internet. Por isso, órgão pede aos consumidores que mantenham a atenção na hora de realizar suas compras nos próximos dias.

Em resumo, o órgão realizou a lista com base em reclamações de consumidores registradas no próprio Procon-SP. Aliás, os sites presentes na lista foram notificados pelo Procon, mas não responderam. Em alguns casos, nem mesmo foram encontrados. Então, o órgão pede aos consumidores que fujam destes sites.

Todos os que escolherem fazer compras online precisam ficar atentos a diversas informações. Por exemplo, dados do fornecedor e da empresa são fundamentais, além da existência de um endereço físico e se há contato para dúvidas.

Além disso, os consumidores devem acessar a lista dos sites proibidos divulgada pelo Procon-SP. Assim, irão saber se podem fazer compras no site sem preocupação ou se é melhor evitá-lo.

Confira algumas dicas para não cair em golpes na Black Friday

Evite estes sites na Black Friday

Para proteger os consumidores, o Procon-SP criou uma lista de sites falsos. Dessa forma, a população pode ficar alerta e evitar estes endereços eletrônicos para não ter problemas ou cair em golpes.

Confira abaixo os sites e fique longe deles:



Site Situação do site 123importados.com Fora do ar 123multiofertas.com.br Fora do ar 123multiofertas.net No ar Acessivelmodasbras.com.br Fora do ar agachecomercial.net Fora do ar ascarishop.com Fora do ar bmjbaby.com.br No ar boavistaacabamentos.com Fora do ar brasilmagazine.com Fora do ar brezzy.com.br Fora do ar caixamisteriosa.com Fora do ar casadonatebrasil.com Fora do ar casakith.com.br Fora do ar casamagazinebrasil.com Fora do ar centroofertas.com.br Fora do ar Cintosbyhi.com.br Fora do ar cogumeloshop.com Fora do ar comandantedasofertas.com Fora do ar compufree.com.br Fora do ar dbellestore.com Fora do ar Descontosbrasileiro.com No ar dutrametais.com Fora do ar equipamentosrodrigues.com Fora do ar everestgroup.com.br Fora do ar fabricaauthenticite.com Fora do ar fabricashoes.com.br Fora do ar fazeventossp.com.br Fora do ar feme.com.br Fora do ar flystorebrasil.com.br Fora do ar frozenshop.com.br No ar Gelniche.com.br No ar gigavarejo.com.br Fora do ar hofferta.com Fora do ar iluminim.com.br Fora do ar Lbashop.com.br No ar leggingbrasil.com Fora do ar leggingbrasil.com.br Fora do ar lewadoimports.com Fora do ar liquidashoes.com.br Fora do ar logusapostilas.com No ar lojaatlantis.com Fora do ar lojabestvarejos.com Fora do ar lojacondi.com Fora do ar lojadigivarejista.com Fora do ar lojadubaiimports.com.br Fora do ar lojaskd.com.br Fora do ar lojavitesse.com Fora do ar Lovelybox.com.br Fora do ar luadishop.com.br No ar luxdecoracoes.com.br Fora do ar magazineal.com Fora do ar magazinedosatacados.com Fora do ar magazinestore.com Fora do ar magazinmulher.com.br Fora do ar mobyeletro.com Fora do ar nuvemdedescontos.com Fora do ar ofertastore.com Fora do ar offthewall.com.br No ar Outletdasfraldas.com.br No ar peixeurbano.com.br Fora do ar pneusdrive.com.br No ar premierexclusive.com.br Fora do ar rocklin.com.br Fora do ar Rosafashion.com.br Fora do ar saldaocarioca.com.br Fora do ar Santolarmoveis.com.br Fora do ar shopmaxx.com.br Fora do ar Sigaofertas.com.br Fora do ar tecnotec.com.br Fora do ar tenisrun.com.br No ar tiggoshop.com.br No ar usenox.com Fora do ar usesofia.com.br Fora do ar vivadecor.com.br Fora do ar vivonestore.com Fora do ar zinnimodas.com Fora do ar

Procon-SP recomenda a análise prévia da empresa

No site, o órgão de proteção aos consumidores informa que os brasileiros devem procurar o Procon da própria cidade caso caiam em golpes ou sofram problemas relacionados às compras na Black Friday.

Em suma, os consumidores devem buscar o máximo de dados relacionados à empresa e como acontece o atendimento ao cliente. É muito importante conhecer a política de atendimento ao cliente e o processo do pós-venda.

Da mesma forma, as pessoas devem verificar se a empresa realiza trocas, além de confirmar se os canais de contato realmente funcionam.

Contudo, as informações das empresas não são as únicas importantes. O consumidor também deve colher informações sobre o preço total, o valor do frete e a data da entrega antes da compra.

Por isso, o Procon-SP ressalta que os clientes precisam ficar com um pé atrás quando encontrarem preços muito abaixo do mercado. Muitos casos não passam de um golpe ou mesmo da venda de uma mercadoria falsificada.

Por fim, o órgão destaca que o consumidor não pode receber cobranças em caso de devolução do item comprado no prazo de sete dias. Esse direito está previsto no Código de Defesa do Consumidor e começa a valer a partir do momento em que o item chega ao consumidor.