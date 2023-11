Curry está fora contra Timberwolves: O que há de errado com seu joelho e por quanto tempo ele está fora?

Stephen Curry está atualmente entre os melhores jogadores da NBA da temporada, ele tem sido espetacular como líder do Guerreiros do Golden State. Atualmente, vem passando por dificuldades ultimamente e soma cinco derrotas. No último domingo, os 38 pontos de Stephen Curry como maior artilheiro do jogo não foram suficientes para dar a vitória ao Golden State. O bloqueado Anthony Edwards de repente se tornou um problema nos últimos seis jogos que os Wolves disputaram. Na terça-feira, os Golden State Warriors acabaram de receber a notícia de que enfrentam o mesmo Antonio Eduardo e os Timberwolves sem Stephen Curry. Como os Warriors acabaram de anunciar, o armador está perdendo o jogo que tem apostas altas no torneio da temporada.

Por que Stephen Curry não está jogando contra os Timberwolves?

Acabamos de ouvir o próprio Stephen Curry falando sobre a importância do torneio da temporada e como ele adora esse senso de urgência. No relatório de lesão mais recente dos Warriors antes do jogo no Chase Center, Stephen Curry aparece fora do jogo com uma dor no joelho. Por precaução, treinador Steve Kerr desaconselhou seu melhor jogador a receber minutos contra os Timberwolves. Isso deixa uma pista livre para Anthony Edwards e o resto de seus companheiros aproveitarem a situação. Sem Curry seria interessante ver se outros jogadores como Klay Thompson ou Chris Paulo podem intensificar o seu jogo para defender o seu território esta noite.

Esta também é a chance perfeita para Anthony Edwards enfrentar Draymond Green sem Stephen Curry para apoiar suas provocações. Cada vez que Draymond Green entra em uma briga, ele geralmente é salvo pelo brilhantismo de Stephen Curry. Desta vez, ele não conseguirá aquela almofada de mais de 30 pontos que Stephen Curry oferece todas as noites. Edwards já tem uma ideia de como passar por Green quando eles se enfrentarem, o que deixa a porta aberta esta noite para um jogo interessante.