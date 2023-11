CVV do cartão: o que é, onde fica e para que serve?

O CVV é um código de segurança que está presente em todos os cartões de crédito e serve para confirmar a autenticidade do seu cartão quando você faz compras online ou por telefone.

Mas você sabe o que significa CVV, onde ele fica localizado e qual a sua importância? Neste post, vamos explicar tudo isso e dar algumas dicas para você usar o seu cartão de crédito com segurança.

O que significa CVV?

CVV é a sigla para Card Verification Value, ou seja, valor de verificação do cartão. Ele é um número de três dígitos que é gerado de forma aleatória e única para cada cartão, e que não é gravado no chip nem na tarja magnética. Isso significa que só pode ser visto por quem tem o cartão em mãos, o que dificulta a clonagem e o uso indevido do seu cartão por terceiros.

Dessa forma, o CVV serve como uma camada extra de segurança para as transações que não exigem a presença física do cartão, como as compras pela internet ou por telefone. Nessas situações, além dos dados do cartão, como número, validade e nome do titular, você também precisa informar o código para concluir a compra.

Assim, ele ajuda a evitar fraudes e golpes, pois dificulta que alguém que tenha acesso aos dados do seu cartão possa usá-lo sem a sua autorização. Por isso, é importante proteger o seu CVV e não compartilhá-lo com ninguém.

Onde fica o CVV no cartão?

O CVV está presente em todos os cartões de crédito, seja de qualquer banco ou instituição financeira. De modo geral, ele se localiza no verso do seu cartão de crédito, junto à faixa magnética.



Ele é impresso em um espaço em branco, separado dos outros números do cartão. Em alguns casos, ele pode vir acompanhado das quatro últimas cifras do número do cartão, mas o CVV é sempre o último grupo de três dígitos.

Como usar o CVV com segurança?

Além de não divulgar o seu CVV para outras pessoas, existem outras medidas que você pode tomar para usar o seu cartão de crédito com segurança. Veja algumas dicas:

Verifique se o site onde você vai fazer a compra é confiável e possui um cadeado na barra de endereço, indicando que é seguro;

Não faça compras em computadores ou redes públicas ou compartilhadas, pois elas podem estar infectadas por vírus ou malwares que podem capturar os seus dados;

Use um antivírus atualizado no seu computador ou celular e evite clicar em links suspeitos ou abrir anexos de e-mails desconhecidos;

Acompanhe os seus gastos no cartão de crédito e confira se não há nenhuma cobrança indevida ou irregular na sua fatura;

Em caso de perda, roubo ou extravio do seu cartão, entre em contato imediatamente com a sua operadora e solicite o bloqueio ou cancelamento do cartão.

Dicas para usar bem o seu cartão de crédito

O cartão de crédito é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil e que facilita a vida dos consumidores. No entanto, os usuários devem ficar atentos e utilizá-lo com cautela, de forma que ele se torne uma ferramenta que te ajudará a organizar as suas finanças.

Assim, confira algumas dicas para usar bem esse meio de pagamento e evitar problemas financeiros: