Dados IMPRESSIONANTES sobre o Tesouro Direto foram divulgados; Confira

Segundo dados do Tesouro Nacional, divulgados nesta sexta-feira (24) em Brasília, as vendas de títulos do Tesouro Direto atingiram a marca dos R$ 3,325 bilhões, já os resgates totalizaram R$ 2,666 bilhões. Dessa forma, as vendas de títulos desse investimento superaram os resgates em R$ 659,6 milhões em outubro deste ano.

Os resgates do Tesouro Direto foram todos relativos a recompras de títulos públicos, ou seja, não houve resgates por vencimentos. Os resgates por vencimentos ocorrem quando o prazo do título se encerra, e o governo precisa reembolsar o investidor com juros.

Os títulos corrigidos pela Selic foram os mais procurados pelos investidores do Tesouro Direto, e corresponderam a 62,8% do total, o que pode ser justificado pelo alto nível desta taxa atualmente. A taxa Selic, para quem não conhece, é a taxa básica de juros da economia brasileira.

O aumento da taxa Selic se iniciou em março de 2021, por parte do Banco Central (BC). Na ocasião, a taxa se encontrava no menor índice da história, de 2% ao ano, e se elevou até chegar a 13,75% ao ano.

Já em agosto deste ano, o BC iniciou o processo de redução da taxa Selic, que atualmente se encontra em 12,25%. Apesar da expectativa de queda, a taxa continua alta, o que motiva os investidores do Tesouro Direto a comprarem os títulos corrigidos por ela.

Por outro lado, os títulos que são vinculados à inflação oficial (IPCA- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) tiveram uma participação menor nas vendas, de 26,1%. Os papéis pré-fixados, que possuem os juros definidos no momento da emissão, representaram 11% do total.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou a marca dos R$ 125 bilhões ao final de outubro, o que representa um aumento de 1,3% em comparação com agosto, quando estava em R$ 123,4 bilhões. Na comparação com outubro de 2022, quando o estoque total estava em R$ 101,2 bilhões, os dados demonstram um aumento de 23,4%.

Com relação ao número de investidores, o Tesouro Direto contou com 360.887 novos participantes cadastrados no programa no mês de outubro. Com isso, o número de investidores chegou a 26.161.352, o que representa uma alta de 21,3% nos últimos 12 meses.

Já o total de investidores ativos, que são aqueles que possuem operações em aberto, demonstrou uma alta de 15,4% nos últimos 12 meses, chegando a 2.427.088. Apenas em outubro, o Tesouro Direto contou com 23.598 novos investidores ativos.

Os pequenos investidores também passaram a buscar mais os títulos do Tesouro Direto, o que pode ser observado pelo grande número de compras de até R$ 5 mil, que representaram 84,3% da quantidade total de vendas. Apenas em outubro, foram 582.581 operações concluídas no total. Além disso, o valor médio por operação foi de R$ 5.708,87, sendo que apenas os investimentos de até R$ 1 mil representaram 63,1% do total.

Por fim, os dados demonstraram que os investidores do Tesouro Direto estão dando preferência aos títulos de médio prazo. Nesse sentido, as vendas de papéis com prazo de 1 a 5 anos representaram 32,4% do total, já as com prazo de 5 a 10 anos ficaram em 49,7%. Os títulos com mais de dez anos de prazo representaram apenas 17,9% das vendas totais.