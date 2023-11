Dak Prescott leva os Cowboys à 13ª vitória consecutiva em casa sobre os Commanders no Dia de Ação de Graças

DaRon Bland definir um NFL recorde com seu quinto retorno de interceptação para touchdown nesta temporada, Dak Prescott lançou quatro passes TD e o Dallas Cowboys arrancou para uma vitória por 45-10 no Dia de Ação de Graças sobre o Comandantes de Washington na quinta feira.

Os Cowboys (8-3) ampliaram sua mais longa sequência de vitórias em casa em 42 anos para 13 jogos. Dallas venceu 18 vitórias consecutivas em casa entre 1979-81.

A vantagem do Dallas no quarto período foi de menos de dois touchdowns pela primeira vez em cinco jogos em casa nesta temporada, mas os Cowboys acabaram empatando o recorde da franquia de 55 anos com uma sétima vitória por pelo menos 20 pontos nesta temporada.

Uma defesa do Dallas que cedeu mais de 200 jardas pela primeira vez em três jogos endureceu em pontos-chave no segundo tempo, parando os Commanders na quarta descida três vezes.

Sam Howell arremessou para 300 jardas e fez um touchdown corrido, mas foi demitido na linha de 24 jardas na quarta descida no início do quarto período, preparando-se para CeeDee Cordeirotouchdown e capturas de conversão de 2 pontos para uma vantagem de 21 pontos do Dallas.

Washington (4-8) perdeu pela oitava vez em 10 jogos desde o início de 2-0 e caiu para 2-9 como o adversário mais comum do Dia de Ação de Graças para seus NFC Leste rivais.

Prescott arremessou para 331 jardas em seu quinto jogo consecutivo com pelo menos dois passes para TD, um a menos que o melhor de sua carreira. Rico Dowdle, Brandin Cozinheiros e KaVontae Turpin teve as outras conquistas de pontuação.

DaRon Bland com a cereja no topo

Bland coroou o quarto período com 25 pontos quando se adiantou ao passe de Howell destinado a Jahan Dotson e correu livre ao longo da linha lateral de Dallas antes de ter que recuar para evitar o quarterback de Washington.

Receptor Terry McLaurin e correndo de volta Brian Robinson Jr.. eram a última esperança de um desarme fora da linha de 10 jardas, mas Bland evitou ambos e cruzou a linha do gol.

Bland entrou no jogo compartilhando o NFL gravar com Filadélfiade Eric Allen (1993), Cidade de Kansasde Jim Kearney (1972) e Houstonde Ken Houston (1971).

FICANDO VAMBÁVEL

Chutador de Dallas Brandon Aubrey perdeu um ponto extra pelo segundo jogo consecutivo. A falha na vitória por 33 a 10 sobre Carolina encerrou uma sequência de 49 field goals e PATs desde que Aubrey errou o primeiro chute em um ponto extra contra o Gigantes de Nova York na abertura.

O novato de 28 anos ainda tem seu recorde da NFL de 22 field goals consecutivos para iniciar uma carreira depois de acertar uma jarda de 52 jardas.

LESÕES

O comandante RB Brian Robinson Jr. foi avaliado por uma concussão no primeiro tempo e inocentado. …Dallas S Jayron Kearse estava inativo devido a um problema nas costas depois de aparecer no relatório de lesões durante a curta semana.

A SEGUIR

Comandantes: Miami em casa no dia 3 de dezembro, único jogo entre agora e 17 de dezembro. Golfinhos jogo.

Vaqueiros: Seattle próxima quinta-feira, no segundo de três jogos consecutivos em casa.