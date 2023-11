Dak Prescott não é mais o vilão dos Cowboys e Micah Parsons sabe disso: ele superou todos

Tele mixou o início da nova temporada da NFL para o Dallas Cowboys tem sido caracterizada pelas constantes críticas Dak Prescottmas as coisas parecem estar mudando agora.

Infelizmente para Dallas torcedores, a mudança não está nos resultados, apenas na forma como eles são alcançados.

Desta vez, a derrota veio pelas mãos do Filadélfia Eagles com placar de 28 a 23, com o técnico Mike McCarthy lamentando no final que a sua equipa “precisava de mais uma jogada” para mudar a situação.

Prescott é o jogador mais notável do Vaqueiros o que significa que quando ele não impressiona, ele tende a receber o peso da raiva de fãs e especialistas.

Prescott recebe elogios

Nesta ocasião, ficou claro para todos que Prescott na verdade, jogou muito bem e não deve ser responsabilizado pela derrota que elevou seu recorde para 5-3.

Ex-treinador Jason Garrett disse à NBC após o jogo: “Aquele quarterback em Dallas, Dak Prescott, colocou todo o time sobre seus ombros durante todo o jogo. Repetidamente, nos grandes momentos, ele era o cara que fazia as jogadas. Trabalho inacreditável. Um clássico na NFC Leste.”

O running back texano chuta o field goal verde: melhores reaçõesParker Johnson

De forma similar, Vaqueiros Zagueiro Micah Parsons disse: “Dak é um guerreiro maldito. Isso é Dak filho da puta Prescott, irmão. Ele é um cachorro. Ele é um guerreiro. Tenho uma confiança inacreditável nele. Achei que ele fez um ótimo jogo. As pessoas precisam ter mais respeito por ele. Ele superou todo mundo hoje.”

Falando sobre o jogo em geral, McCarthy disse: “Sabemos quem somos. Precisávamos fazer mais uma jogada esta noite. … Adoro a forma como a nossa equipa joga.”