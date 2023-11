Damar Hamlin fala sobre retornar ao estádio do Bengals após parada cardíaca

EUm um fim de semana carregado de emoção, o Notas de búfalo estão programados para enfrentar o Cincinnati Bengals no Estádio Paycor. Para um jogador, em particular, o jogo tem implicações de longo alcance que vão além do campo de jogo.

Damar Hamlin, está se preparando para um retorno. Há apenas 10 meses, ele passou por um episódio traumático em Estádio Paycor: uma parada cardíaca súbita que deixou torcedores e jogadores em estado de choque. Milagrosamente, após um período desafiador de recuperação e reabilitação, Hamlin encontrou o caminho de volta ao esporte que ama.

Apesar de sua jornada desafiadora, Hamlin esteve afastado dos gramados por vários jogos desde sua recuperação, muitas vezes como um arranhão saudável. A decisão de colocá-lo no banco ou colocá-lo no banco é complexa, levando em consideração sua saúde, forma e abordagem tática da equipe. No entanto, seu potencial ressurgimento no campo em Cincinnatio mesmo lugar que testemunhou a sua terrível provação, será sem dúvida um momento significativo para Hamlin e todos aqueles que o apoiaram durante sua recuperação.

Hamlin está pronto para entrar naquele estádio

Hamlin falou abertamente sobre seu próximo retorno, compartilhando seus sentimentos com Christian Arnold, do New York Post: “Não sei o que esperar. Você sabe, isso também é exclusivo para mim.” Ele acrescentou: “Tudo o que sei é que estou entrando com coragem, estou entrando com força e estou entrando com meus irmãos. Você sabe, e estou entrando com minha mãe, meu pai, minha família. E estou entrando, você sabe, em um ambiente de pessoas que me apoiaram o tempo todo.

Hamlin reconhece o apoio esmagador que recebeu de ambos os lados, sugerindo um tema mais amplo de unidade no mundo dos desportos competitivos. Embora as equipes competam ferozmente, há um respeito mútuo e uma humanidade compartilhada que une jogadores e torcedores.

À medida que o jogo de domingo se aproxima, a questão que surge permanece: será que Damar Hamlin entrar em campo ou ele continuará sendo uma figura secundária neste jogo? Os Bills mantiveram suas cartas fechadas, não revelando suas escolhas de escalação para o próximo jogo.

Independentemente do resultado, a presença de Hamlin em Cincinnatia sua coragem face à adversidade e o apoio colectivo da comunidade do futebol serão algo que vale a pena admirar no domingo.