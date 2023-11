Damar Hamlin revela que quase não conseguiu retornar à NFL

EUjá faz quase um ano desde Notas de búfalo segurança Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca que mudou sua vida no meio do jogo e agora está compartilhando a extraordinária jornada de seu retorno ao futebol, lançando luz sobre o terrível incidente.

No confronto da AFC contra o Cincinnati Bengals em 2 de janeiro, durante o primeiro quarto da partida da Semana 17 do Bills, Hamlin desmaiou após enfrentar o wide receiver do Bengals, Tee Higgins. O treinador atlético assistente do Bills, Denny Kellington, pressuscitação cardiopulmonar (RCP) iniciada imediatamente em Hamlin.

O jovem de 25 anos foi rapidamente transportado para o UC Medical Center, permanecendo em estado crítico após receber RCP e desfibrilação externa automática (DEA). O tio de Hamlin, Dorrian Glenn, revelou que a defesa tinha que ser ressuscitou duas vezes e foi colocado em um ventilador devido a danos pulmonares sofridos durante o tackle.

A avaliação médica subsequente confirmou que Hamlin havia sofrido uma parada cardíaca.

Como Hamlin se recuperou?

Na primeira entrevista detalhada desde seu retorno à NFL, Hamlin compartilhou sua história notável com o diretor da GQ Sports, Sam Schube.

“Algumas pessoas me tratam como se eu fosse Michael Jackson. Algumas pessoas me tratam como se tivessem visto um fantasma”, disse Hamlin à GQ Magazine.

Quatro dias após a parada cardíaca, Hamlin recuperou a consciência e, para alívio de sua família e companheiros de equipe, conseguiu se comunicar. Uma de suas perguntas iniciais girou em torno do resultado do jogo, mostrando sua dedicação inabalável ao esporte.

No entanto, Hamlin reconheceu os desafios de discutir as especificidades do incidente, expressando preocupação de que as suas palavras possam ser distorcidas e transformadas em algo diferente do seu significado original.

Ele enfatizou a importância de se dar espaço para processar a situação em curso antes de se tornar sujeito da opinião pública.

Após uma semana de internação, Hamlin continuou sua reabilitação em casa e com os Bills. Em abril de 2023, apenas três meses e meio após a parada cardíaca, ele voltou aos treinos da equipe, recebendo autorização total do gerente geral do Bills, Brandon Beane.

O retorno triunfante culminou com a participação de Hamlin na pré-temporada, fazendo tackles impactantes contra o Colts de Indianápolis.

Apesar de lutar contra o medo persistente de uma recorrência, Hamlin optou por retornar ao campo, reconhecendo o significado pessoal de provar a si mesmo que poderia superar o trauma.

Em outubro, ele fez seu retorno na temporada regular, descrevendo-o como uma prova de sua coragem, força e orgulho. Em conversa com a GQ, Hamlin afirmou que o seu regresso é uma decisão pessoal, enraizada no desejo de viver a vida nos seus termos, não afetado pelas expectativas externas.

No entanto, nem sempre ficou claro se ele faria isso, e a decisão de retornar quase não ocorreu.

“Acho que mesmo quando eu disse que voltaria, Não sei se ainda queria fazer isso,” ele adicionou.

“Um em um milhão parece muito maior quando realmente acontece com você. Acho que provavelmente terei isso comigo para sempre, até terminar de jogar.

“Todos nós temos sentimentos negativos que passaram. Apenas não se agarre aos negativos.”