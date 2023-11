Dan Dakich se lembra do hilariante e amoroso Bob Knight

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Dan Dakich passou 16 anos com Bob Cavaleiro como um craque e treinador, e embora “O General” tenha sido certamente durão muitas vezes, seu ex-aluno revelou outro lado do lendário treinador da Universidade de Indiana… o lado engraçado!

“O cara era hilário. Ele parecia tão grande e malvado: ‘Vou enlouquecer com todo mundo’, e ele fez. Vamos ser honestos, ele fez. O homem ficaria louco com você e obrigaria você a fazer coisas que você nunca pensei que seu corpo fosse capaz de fazer isso, mas ele era hilário, honesto com Deus”, disse Dakich TMZ Esportes.

O homem de 61 anos continuou… “Ele era um cara. Você poderia quebrar com ele se ele estivesse de bom humor. Se ganhássemos alguns jogos. E ele certamente iria quebrar com você.”

Quanto à sua habilidade no banco, Dan diz que Knight é “o melhor treinador de basquete que já vi”.

Getty Bob Knight, lendário treinador de basquete, morto aos 83 anos



Dakich jogou por Bobby na IU de 1981 a 1985… onde atuou como capitão de equipe durante suas temporadas júnior e sênior.

Logo após se formar, DD foi trabalhar com Knight como assistente de graduação até 1987, quando se tornou assistente técnico em tempo integral. Dan permaneceu no Indiana até 1997, quando saiu para se tornar o técnico principal do Bowling Green.