Dan Hardy acredita que Francis Ngannou pode finalizar Anthony Joshua depois de enfrentar o confronto ‘mais difícil’ em Tyson Fury

Francis Ngannou não só conseguiu ficar com Tyson Fury por 10 rounds, mas também levou o campeão peso-pesado de boxe a uma decisão dividida que muitos acreditam que deveria ter acontecido a seu favor.

Após esse desempenho impressionante, Ngannou foi inundado com opções potenciais para o que vem a seguir, incluindo ofertas tanto de MMA quanto de boxe. Embora mantenha um acordo de múltiplas lutas com o PFL, Ngannou pode estar buscando um grande pagamento para permanecer no boxe – potencialmente para uma revanche lucrativa com Fury ou possivelmente buscando outras lutas como Anthony Joshua ou Deontay Wilder.

O comentarista do PFL Dan Hardy admite que gostaria de ver Ngannou retornar às suas raízes no MMA, mas novamente reconhece que “O Predador” já buscou o confronto mais difícil possível em sua estreia no boxe profissional e quase conseguiu a reviravolta.

“Tyson Fury estilisticamente é provavelmente o mais difícil para Ngannou lidar”, explicou Hardy no The MMA Hour. “Ele é alto, tem ótima movimentação da parte superior do corpo, ótima defesa. Então você olha para alguém como Anthony Joshua ou Joe Joyce, eles são um pouco mais eretos, eles não necessariamente aguentam socos tão bem. Eles definitivamente não se reagrupam tão bem quanto Tyson Fury.

“Sinto que ele passou no teste mais difícil e provou seu valor. Então a porta está definitivamente aberta para ele no boxe e digamos que você colocou alguém como Deontay Wilder lá. Você tem dois dos perfuradores mais estrondosos do planeta. Mas, novamente, estilisticamente para Ngannou, existem lacunas no jogo de Deontay Wilder que podem ser exploradas quando ele está socando. Sinceramente, acho que todas as portas estão abertas para ele. Poderíamos estar procurando alguém que possa deter o título WBC e o título PFL ao mesmo tempo.

O promotor de longa data de Joshua, Eddie Hearn, já começou a pressionar por um eventual confronto contra Ngannou, enquanto anunciava que o medalhista de ouro olímpico de boxe de 2012 despacharia o ex-campeão do UFC de forma devastadora.

Hardy discorda, especialmente dadas as fraquezas percebidas de Joshua – principalmente suas lutas para lidar com as adversidades quando ele não está liderando uma luta.

“Acho que, honestamente, Anthony Joshua é provavelmente uma das melhores lutas para Ngannou entre todos os pesos pesados”, disse Hardy. “Gosto da ideia de Joe Joyce porque ele boxeia com um – não quero dizer amadorismo – quero dizer um estilo técnico amador onde ele acerta seus golpes, mas sua cabeça está bem na linha central. Ele não mexe muito.

“A questão é com Anthony Joshua, não sei se ele conseguirá se reagrupar se acertar a tela, principalmente contra um boxeador 0-1 que ainda está no início de sua carreira. Eu sinto que isso seria resolvido muito mais rápido.”

Enquanto Fury sobreviveu a um nocaute no terceiro round contra Ngannou em sua luta, Hardy definitivamente pôde ver Joshua sendo atingido por um soco semelhante e não se levantando novamente.

“Para mim, Anthony Joshua, é um confronto muito, muito melhor para Ngannou”, disse Hardy. “Pude ver Ngannou prendendo-o.”

Por mais atraentes que sejam essas lutas de boxe, Hardy ainda prefere ver a próxima luta de Ngannou acontecer no PFL, na esperança de que possa ser autuado no início de 2024.

“Eu gostaria de vê-lo de volta ao MMA”, disse Hardy. “Eu gostaria de vê-lo ser a atração principal do evento pay-per-view do PFL que está chegando no ano novo, talvez no primeiro semestre do próximo ano ele consiga uma luta de MMA e então ver onde ele está no ranking e ver mais ou menos onde está a divisão dos pesos pesados ​​e se alguém faz sentido. Sinto que há lutas muito boas para Ngannou.”