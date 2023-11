Dana White anuncia as próximas lutas pelo título do UFC 297, UFC 298, UFC 299

A programação do primeiro trimestre do UFC para 2024 está começando a tomar forma.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou na segunda-feira um trio de lutas pelo título nas redes sociais para o início de 2024. Primeiro, o campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, defende seu cinturão contra Dricus du Plessis em janeiro, em Toronto, no UFC 297. Em seguida, o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski retorna até 145 libras para enfrentar Ilia Topuria em fevereiro no UFC 298, e o rei dos galos Sean O’Malley revanche Marlon Vera em março no UFC 299.

Strickland (28-5) conquistou seu cinturão de forma impressionante com uma derrota sobre Israel Adesanya em setembro. Para sua primeira defesa de título, ele enfrenta du Plessis (20-2), o candidato sul-africano que carimbou um ponto de exclamação em seu recorde invicto de 6-0 no octógono com uma vitória dominante sobre o ex-campeão Robert Whittaker no verão passado.

Volkanovski (26-3) retorna ao peso pena após sua tentativa malsucedida de conquistar a glória nas duas divisões contra Islam Makhachev em outubro. Volkanovski acabou perdendo duas vezes para Makhachev em 2023, com a revanche terminando em um nocaute brutal no primeiro round, mas está invicto em suas outras 13 aparições no UFC. Seu adversário, Topuria (14-0), venceu seis lutas consecutivas para iniciar sua carreira no octógono, incluindo uma decisão recente sobre Josh Emmett.

O’Malley (17-1, 1 NC) também se prepara para sua primeira defesa de título após seu impressionante nocaute no segundo round sobre Aljamain Sterling em agosto. Ele agora enfrenta o único homem a derrotá-lo em sua carreira profissional no MMA, Vera (21-8-1), que conquistou de forma memorável um nocaute técnico no primeiro round sobre O’Malley em 2020. Vera acumulou um recorde de 5-2 no UFC com vitórias sobre Rob Font, Frankie Edgar, Pedro Munhoz e Dominick Cruz desde o primeiro encontro com O’Malley.

O UFC ainda não anunciou datas, locais ou locais oficiais para o UFC 298 e UFC 299.

White não especificou se Volkanovski x Topuria ou O’Malley x Vera 2 são eventos principais.

Além de Strickland x du Plessis, o UFC 297 também traz a disputa pelo título vago do peso galo feminino entre Mayra Bueno Silva e Raquel Pennington.