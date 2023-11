Dana White anuncia Jalin Turner entrando para lutar contra Bobby Green no UFC Austin

Bobby Green tem um novo adversário para o retorno da promoção ao Lone Star State.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou na quinta-feira que Green agora enfrentará Jalin Turner no co-evento principal do UFC Austin, que acontece no dia 2 de dezembro no Moody Center. Turner substitui seu oponente mais recente, Dan Hooker, que foi forçado a se retirar devido a uma lesão no braço.

De acordo com White, Hooker machucou o mesmo braço da vitória por decisão dividida sobre Turner no UFC 290 em julho passado. A luta Green x Hooker estava marcada para cinco rounds, mas com Turner intervindo em pouco tempo, agora será uma luta de três rounds.

Green entra na luta logo após finalizações consecutivas de Tony Ferguson e Grant Dawson. “King” estava esperançoso de encontrar um novo oponente após a lesão de Hooker, e ele realizou seu desejo.

Depois de uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, Turner perdeu decisões divididas consecutivas para Hooker e Mateusz Gamrot, e tentará voltar aos trilhos na divisão mais profunda da promoção.