Dana White critica a questão da co-promoção de Jon Jones x Francis Ngannou: ‘Por que eu faria isso?’

Se Francis Ngannou quisesse lutar contra Jon Jones, deveria ter feito isso no UFC.

Essa foi essencialmente a mensagem transmitida pelo CEO do UFC, Dana White, quando questionado sobre a potencial co-promoção com o PFL para garantir a disputa de peso pesado entre Ngannou e Jones.

Os executivos da PFL pressionaram por essa possibilidade depois que Ngannou lutou contra Tyson Fury em uma derrota por decisão dividida em sua estreia no boxe profissional, o que apenas aumentou sua visibilidade como um empate para a organização.

Infelizmente, as opções de Ngannou para uma oposição viável que está actualmente assinada com o PFL continuam a ser escassas, e White não vê qualquer razão para sequer considerar essa ideia.

“Não estou interessado nisso”, respondeu White sobre Jones x Ngannou na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 295. “Tentamos fazer essa luta. Eles não queriam fazer isso. Está feito. Ele não luta mais aqui. Não estou interessado.”

Não há nada que impeça logisticamente o UFC de co-promover com ninguém, mas a organização continua a obter receitas recordes trimestre após trimestre, ano após ano. O UFC fechou recentemente um acordo de US$ 100 milhões tornando a Bud Light a cerveja oficial da promoção em 2024, sem mencionar uma lucrativa negociação de direitos de transmissão que começará no próximo ano.

Ou seja, o UFC não precisa trabalhar com mais ninguém para ter lucro e isso inclui uma luta única marcada em co-promoção com uma organização rival de MMA.

“Eu devo [co-promote with PFL]?” Branco disse. “Temos um, dois e três [largest gates in Madison Square Garden history], eles não podem vender um maldito portão. É uma pergunta estúpida. Porque eu faria isso?

“Tentei fazer a luta aqui. Eles não queriam fazer isso, mas eu deveria co-promover com um Bellator ou um PFL? Por que eu deveria fazer aquilo? Você venceu a pergunta idiota da noite, parabéns, senhor.

Jones, que originalmente deveria competir no sábado antes de sofrer uma ruptura no músculo peitoral, deve enfrentar o ex-campeão peso pesado do UFC Stipe Miocic quando estiver pronto para retornar.

White dobrou a aposta mesmo depois de Tom Aspinall conquistar o título interino dos pesos pesados ​​​​com sua vitória sobre Sergei Pavlovich no UFC 295.

Quanto a Ngannou, ele tem explorado possíveis lutas de boxe, incluindo seu desejo de enfrentar Fury novamente em uma revanche. Suas opções são bem mais limitadas no MMA e é seguro dizer que o nome de Jones está oficialmente riscado da lista de adversários realistas para sua próxima luta.