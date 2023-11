Dana White disse ao principal patrocinador do UFC ‘vá se foder’ depois que eles exigiram que ele removesse a postagem sobre Donald Trump

Dana White não diz a seus lutadores o que eles deveriam ou não dizer, e acontece que ele aplica a mesma regra a si mesmo.

Durante uma aparição no podcast do comediante Theo Von, o CEO do UFC revelou que um grande patrocinador do UFC tentou censurá-lo depois que ele fez uma postagem em vídeo apoiando o ex-presidente Donald Trump. É claro que White chama Trump de amigo há muitos anos e até falou em seu nome na Convenção Nacional Republicana de 2016, antes da sua eleição.

“Postei um vídeo de Trump em minhas redes sociais pessoais”, disse White. “Um dos nossos grandes patrocinadores ligou e disse: ‘Tire isso’. Você sabe o que eu disse? Vá se foder.

“Você vota em quem você quiser votar e eu votarei em quem eu quiser votar. É assim que funciona. Eu nem me importo em quem você está votando. Não é da minha conta. Foda-se você. Nunca me ligue e diga em quem votar.”

Embora Trump tenha sido o centro das atenções naquele confronto específico, White diz que o mesmo vale para qualquer patrocinador que trabalhe com o UFC e o conteúdo que a promoção produz.

Graças ao sucesso do UFC e à empresa continuando a produzir receitas recordes trimestre após trimestre, sem mencionar um relacionamento crescente com patrocinadores, White agora pode escolher com quem deseja trabalhar.

“Estou em um ponto da minha vida e da minha carreira em que quero estar com pessoas com quem estou alinhado”, explicou White. “Não se trata apenas de dinheiro. É uma questão de dinheiro porque é um acordo de patrocínio, mas não é só [about the money]. Não aceitarei uma oferta maior se não for algo com o qual estou alinhado e em que não acredito 100%.

“Quando você faz um acordo de patrocínio com alguém, você precisa analisar profundamente quem essa pessoa é e quem dirige a empresa, quem toma as decisões e você está alinhado?”

White também respondeu às críticas contínuas sobre o UFC ter assinado um acordo de patrocínio plurianual para parceria com a Bud Light a partir de 2024.

No ano passado, a Bud Light esteve no centro das atenções depois que a cervejaria se envolveu em uma promoção nas redes sociais com o influenciador transgênero Dylan Mulvaney. Em resposta, os conservadores – especialmente comentaristas e celebridades – tentaram cancelar a marca exigindo um boicote, fazendo com que as vendas da Bud Light despencassem.

Bud Light também enfrentou críticas adicionais por não ter apoiado Mulvaney depois que ela foi submetida a assédio e transfobia por participar da campanha nas redes sociais.

Desafiador como sempre, White atacou qualquer um que tentasse atingir o UFC por sua parceria com a Bud Light, especialmente se o centro de seu foco derivasse apenas de questões relacionadas a uma campanha de mídia social com Mulvaney.

“É como todo esse negócio da Bud Light. As pessoas estão falando merda agora, lotação esgotada e tudo mais”, disse White. “Acredite em mim, estou muito longe de uma venda esgotada. Bud Light é a jogada certa para mim. Eles são exatamente com quem eu quero estar agora e estamos muito alinhados no que diz respeito aos valores fundamentais.

“Eles empregam sessenta e cinco mil americanos. Isso aí deveria ser suficiente. Sessenta e cinco mil americanos trabalham lá. Por que você iria querer colocar uma bala naquela marca por causa de uma merda? Que tal você voltar e ver todas as coisas boas que eles fizeram, onde eles realmente se posicionam e no que acreditam. Eles cuidam dos veteranos. Eles cuidam das famílias dos veteranos e das famílias dos socorristas que caíram. A lista continua indefinidamente. Quase um bilhão de dólares por ano com agricultores dos EUA. Só essa é a razão pela qual você deveria beber Bud Light. Eu pareço mais profundo do que apenas f******, ‘Oh, eles fizeram essa merda com quem quer que seja.’ Eu não dou a mínima para isso. Eles estão mostrando agora que estão vindo comigo e querem estar alinhados comigo.”

White promete que está orgulhoso da parceria que o UFC está construindo com a Bud Light, e se alguém tiver problemas com isso, receberá a mesma mensagem que o patrocinador que lhe disse para retirar sua postagem nas redes sociais sobre Trump.

“Esses são vocês que são hardcore, alguns de vocês são fanáticos por essa merda”, disse White. “Vocês acham que estão todos procurando um pedido de desculpas. Eu não vou me desculpar com você.