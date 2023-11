Dana White exige que as bicicletas do Peloton sejam removidas da academia do UFC por causa de conflito passado com o comediante Theo Von: ‘Foda-se, Peloton’

Os lutadores não andarão mais de bicicleta em Pelotons quando visitarem o UFC Performance Institute.

O CEO do UFC, Dana White, exigiu que todos os equipamentos de ginástica fabricados pela empresa sediada em Nova York fossem removidos de suas academias depois que o comediante Theo Von lhe disse que Peloton exigiu que um episódio anterior de seu podcast fosse removido. De acordo com Von, Peloton era um patrocinador de seu programa e ele foi instruído a retirar uma entrevista que postou com o candidato presidencial Robert Kennedy Jr., que resultou em White atacando a empresa junto com seu CEO Barry McCarthy.

“Então, Peloton, o que eles vendem, porra de bicicletas ergométricas?” White disse durante o podcast. “Peloton vende bicicletas ergométricas e eles têm um problema com Robert f****** Kennedy? Vá se foder, Peloton. Quem diabos são eles? Você está brincando comigo? F****** Peloton ligando e falando mal de Robert Kennedy.

“Vamos ver Barry McCarthy. Oh, merda, Barry McCarthy se parece com aquele cara, 100 por cento. Ele parece um idiota.

White então chamou Craig Borsari, vice-presidente executivo de operações e produções do UFC, para lhe dizer que todas as bicicletas Peloton deveriam ser retiradas do ginásio.

“Temos Pelotons na academia? Esses são Pelotons? Estamos nos livrando deles”, disse White. “Estamos nos livrando dos Pelotons. Pelotons estão fora da academia. Isso é o que você faz. Você para de usar os produtos deles e transa com eles.

“Eu não sou um idiota, você pode nos filmar. Meus rapazes vão tirar os Pelotons da academia hoje. Estamos nos livrando deles. Vamos jogá-los na porra do lixo hoje. Estamos jogando os Pelotons no lixo. Estamos expulsando eles da academia do UFC.”

A decisão de White ocorreu depois que ele revelou anteriormente que um grande patrocinador do UFC certa vez lhe disse para remover uma postagem que ele fez apoiando o ex-presidente Donald Trump. Em resposta, White disse que disse ao patrocinador “vai se foder”, embora não tenha declarado se o UFC continuou a fazer negócios com a empresa não identificada.

Independentemente disso, White rapidamente tomou a decisão de se livrar das bicicletas Peloton da academia do UFC depois de ouvir a história triste de Von sobre sua própria experiência com a empresa de equipamentos de ginástica.

“Imagine aquele idiota pegando o telefone e dizendo que você não pode ter Robert Kennedy, que, aliás, é democrata – você sabe que esse cara é foda **** Democrata – dizendo a você que você não pode tê-lo em seu programa, White se enfureceu.

“Quem diabos é você, Barry McCarthy? E pensar que você pode pegar o telefone e ligar para qualquer pessoa, você ganha a vida vendendo bicicletas ergométricas, seu palhaço de merda. Foda-se você. Esse cara é o típico idiota pomposo e arrogante que não consigo engolir.

Quanto aos negócios da Peloton, a empresa passou por uma situação difícil recentemente, depois de relatar um prejuízo líquido de US$ 159,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, com as vendas também caindo ano após ano no mesmo período de 2022. As ações da Peloton estavam sendo negociadas a US$ 4,44 por ano. ação na segunda-feira – abaixo dos US$ 17,83 por ação em fevereiro.

A Peloton anunciou parcerias com a NBA e a WNBA recentemente, com McCarthy afirmando que não havia uma empresa no mundo que “não mataria para fazer parceria com a Peloton agora”.

Ele provavelmente poderá remover o UFC dessa lista após o discurso de White dirigido à sua empresa.