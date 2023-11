Dana White mostra incrível transformação física após jejum de água de quatro dias

Dana Branco mudou drasticamente seu estilo de vida ao embarcar em uma nova aventura de bem-estar. O CEO do UFC uniu forças com o guru da saúde e fitness Gary Brecka em nome da longevidade.

White revelou via Instagram que entrou em ação em choque depois de ser informado pelos médicos que ele tinha pouco mais de dez anos de vida. Foi essa descoberta assustadora que o inspirou a tentar Sistema de saúde 10x de Brecka.

Dana White mostra seu novo corpo incrível após 86 horas de água

White contou a conversa que teve com Brecka nas redes sociais. “Então ele disse: ‘Se você fizer o que eu mando nas próximas dez semanas, prometo que mudarei toda a sua vida’. Então, eu sou uma dessas pessoas que, se eu decidir fazer alguma coisa, eu faço com certeza. Então, fiz tudo o que ele disse, ao pé da letra. Perdi 30 quilos. Minhas pernas estavam tão doloridas há 13 semanas que eu não conseguia amarrar os sapatos. Eu não conseguia me abaixar para amarrar os sapatos porque minhas pernas estavam machucadas. Eu mal conseguia andar alguns dias.”

Como parte do seu novo regime, White fez recentemente uma Jejum de água de 86 horas. Ele compartilhou os resultados de seu esforço de quase quatro dias, e sua transformação física foi incrível. White compartilhou resultados pré e pós-rápidos e, depois de se abster de beber por um longo período, ele parecia absolutamente arrasado.

Os usuários do Instagram aproveitaram os comentários da publicação do CEO do UFC para expressar sua admiração por White. “Ver você tão disciplinado, comprometido e se destacando em todos os aspectos físicos e de saúde é tão admirável e inspirador. Seu peso mais baixo e o melhor que você olhou e sentiu nos últimos 25 anos. NUNCA pare!”, escreveu um usuário.