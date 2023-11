Dana White recebe um presente de jogo de US$ 500 mil de SteveWillDoIt e Taylor Lewan

Dana White e seus amigos definitivamente sabem cuidar uns dos outros.

O CEO do UFC compartilhou uma história no Instagram do fim de semana passado, na qual ele revelou que recebeu um presente de US$ 500.000 na forma de fichas de jogo, cortesia de SteveWillDoIt (também conhecido como Stephen Deleonardis) dos Nelk Boys e Taylor Lewan da Barstool Sports.

Assista abaixo o relato de White sobre a noite (vídeo cortesia de @jedigoodman).

De acordo com White, Deleonardis e Lewan não simplesmente arrancaram US$ 500 mil das almofadas do sofá. Os dois supostamente subiram de $ 10.000 em fichas para o número de seis dígitos antes de se encontrarem com White no Red Rock Casino em Las Vegas.

“Esses dois acabaram de ganhar meio milhão de dólares”, disse White. “São fichas de $ 25.000, meio milhão de dólares, e dei para mim. Eles são malditos lunáticos. Eles começaram com US$ 10 mil e tiveram a missão de me ganhar meio milhão de dólares e conseguiram. É inacreditável.

“Qualquer um de vocês sabe que realmente joga, as chances de ganhar meio milhão de dólares em US$ 10.000 devem ser de 1.000.000 para 1. É impossível. Literalmente impossível. Eles fizeram isso.”

Esta não é a primeira vez que White e os Nelk Boys chegam às manchetes por uma generosa troca de presentes. Em dezembro de 2021, Deleonardis deu a White uma van Maybach personalizada no valor estimado de US$ 300.000. Essa demonstração de agradecimento foi retribuída em julho de 2022, quando White deu US$ 250 mil em dinheiro para Nelk Boy Kyle Forgeard como presente de aniversário, um gesto que atraiu críticas da comunidade do MMA em relação às críticas contínuas sobre a remuneração dos lutadores do UFC.

Mais tarde, White rejeitou as críticas e culpou a mídia por provocar polêmica.

“Deixe-me esclarecer as coisas: em primeiro lugar, todas essas pessoas na internet, vão se foder”, disse White em O show de Pat McAfee. “Eu gasto meu dinheiro da maneira que eu quiser. Cuide da sua vida, número 1.

“Não. 2, se você olhar o que Kyle e os Nelk Boys fizeram até Howler Head e muitas outras coisas que eles fizeram, essas crianças nunca me pediram nada, nunca. Nunca me pediram nada e não poderiam ser pessoas melhores; Kyle fez tantas coisas por mim, e acredite, os $ 250.000 que lhe dei de aniversário não cobrem a quantidade de coisas que aquele garoto fez por mim. Portanto, não conte o dinheiro dos outros e cuide da sua vida.”